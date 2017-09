Previa Málaga - Athletic Club: salir de la crisis

Fuente: UGS Visión

Míchel González, entrenador del Málaga, podría jugarse el puesto este fin de semana en el encuentro que disputarán sus pupilos ante el Athletic Club de Bilbao. Tras un comienzo catastrófico, en el que no han logrado sumar ningún punto, y solo han anotado un gol, los del ex madridista deberán reaccionar si no quieren posicionarse en una situación más que delicada en la tabla. El técnico de Madrid sabe que su puesto pende de un hilo, por lo que tratará de sacar una victoria ante los leones, que vienen de cosechar dos derrotas consecutivas ante Las Palmas y el Atlético de Madrid. Los números dan como favoritos a los vascos, pero ante la necesidad del conjunto malacitano no hay favoritos que valgan, puesto que, con toda certeza, los jugadores boquerones tratarán de darle la vuelta a la mala temporada que están haciendo con una victoria contra un club potente.

Carga de partidos

Jose Ángel Ziganda ya ha avisado de que su intención es, a priori, realizar sustituciones con respecto al partido disputado el miércoles en San Mamés. Sus jugadores han acumulado una carga importante de partidos con motivo de las previas europeas que han tenido que superar este verano. En total, los vascos han disputado, aún en septiembre, nada más y nada menos que diez partidos oficiales, cuando sus rivales solo han actuado en cinco ocasiones. Debido a esta carga adicional de trabajo, y teniendo en cuenta que el calendario viene fuerte, ya que tienen que combinar liga y Europa League, el Kuko ha adelantado que seguramente habrá cambios en la alineación con la intención de dar descanso y evitar lesiones innecesarias. Por ello, el once que saldrá a jugar en Málaga aún es una incógnita, ya que el técnico navarro está siendo más que riguroso con su política de rotaciones, dando oportunidades a todos y cada uno de sus futbolistas (exceptuando Kike Sola, que no ha sido convocado aún) para dosificar las piernas.

Carencias en el juego

Si bien, los resultados son los que cuentan en el mundo del fútbol, este Athletic no pasará a la historia por crear un juego excesivamente vistoso. Tras los primeros ocho partidos de Ziganda en el banquillo de San Mamés, los leones no habían encajado ninguna derrota y su escasez de juego había pasado a segundo plano. Pero una vez los resultados han dejado de llegar, la gente está empezando a perder la paciencia. Sin verticalidad, demasiado estático y falto de ideas, los jugadores vascos tienen que encontrar la forma de tomar las riendas del juego. Lo único que avala, de momento, este proyecto deportivo en cuando a juego se refiere, es la estabilidad defensiva que el club ha conseguido lograr.

Saltan las alarmas

Los de Míchel no se esperaban ocupar la última posición de la tabla junto al Deportivo Alavés a estas alturas de la temporada. Cinco partidos han disputado, y cinco han perdido, logrando anotar tan solo un único gol, obra de Diego González, ante Las Palmas. Eibar, Girona, Las Palmas, Atlético de Madrid y Valencia han sido quienes ya se han impuesto a los malagueños en este comienzo liguero, y quieren evitar, sea como sea, que esto se repita una vez más. Quieren que el conjunto rojiblanco sea su primera víctima esta temporada, y saldrán a luchar con uñas y dientes ante una afición que empieza a estar crispada con el rumbo que está cogiendo el equipo. Sorprende más aún la situación de los boquerones cuando el año pasado lograron hacer un final de temporada increíble. Cierto es que han sufrido bajas muy sensibles, como las de Sandro, que ha puesto rumbo al Everton, y Camacho, que ahora esta jugando para el Wolfsburgo alemán. Tendrán que dar con la tecla para remontar estos alarmantes números si no quieren posicionarse como candidatos a descender a la categoría de plata.

Jugadores clave

Con un equipo bastante cambiado respecto a la pasada temporada, los locales van a necesitar encontrarse a sí mismos, buscando hombres que puedan convertirse en estandartes o claves para el sistema de juego. Jugadores como Borja Bastón, ex jugador del Swansea, Eibar y Atlético de Madrid, tiene que dar un paso al frente y convertirse en el referente en ataque del club malacitano tras la marcha de Charles al Eibar. El delantero español aún no ha conseguido estrenarse esta temporada, y tendrá que liberarse de toda la presión para lograr hacerlo. Cualidades tiene, y de sobra, para ser un gran anotador en este Málaga. Por otro lado, jugadores como Baysse, defensa central recién llegado del Niza, no han conseguido adaptarse al ritmo de la Liga, por lo que se han visto relegados al banquillo a pesar de su calidad. En líneas generales, todos deberán tirar del carro si quieren salir del pozo en el que están cayendo.

En el bando contrario, el Athletic Club dispone de un gran número de jugadores individuales que desbordan calidad, pero tendrán que lograr estabilizarse como bloque para dar un paso más allá. Kepa, que aún no ha renovado, está haciendo un principio de temporada espectacular y querrá seguir progresando. Este tiene la ayuda de una pareja de centrales que está gustando mucho a la afición de Bilbao, protagonizada por Núñez y Laporte, ambos a un nivel grandísimo. En líneas ofensivas, Williams, Muniain y Aduriz son capaces de marcar la diferencia partido sí, partido también. La asignatura pendiente de los leones, es, sin duda alguna, la medular, donde ninguna de las combinaciones elegidas en el doble pivote está logrando imponerse. Tal vez, lo más lógico sería un cambio de sistema, pero veremos si el entrenador se atreve a dar el salto.

