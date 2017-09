David Coulthard: "La forma de trabajar es para hacer crecer este deporte"

Google Plus

Fotografía: Zimbio

Tras afirmarse la compra de Fórmula 1 por Liberty Media, las formas de conseguir que todo vuelva a ser como antes es un objetivo prioritario para los nuevos dueños. Se encuentran en la búsqueda de volver a la Fórmula 1 de antes, donde habían coches más veloces, unos sonidos que rompían los tímpanos del aficionado, varios equipos que luchaban al mismo tiempo por lograr llevarse el campeonato a casa, pero sobre todo una máxima rivalidad entre todos los pilotos que forman parte de la parrilla de la F1.

David Coulthard, un expiloto de McLaren, ha explicado que durante su larga trayectoria en Fórmula 1 la llegada de Liberty Media siempre ha sido positiva para el campeonato, tanto Chase Carey como Ross Brown, siempre han tratado de llevar la Fórmula 1 hacia el extremo de rivalidad y espectáculo.

El primer y principal paso es acercar a todos los aficionados a las carreras y a este mundo a través de la organización de un gran festival durante cada Gran Premio.

Así de contundente se mostró el escocés: "No hay duda de que hay una verdadera energía y sensación de entusiasmo sobre el futuro de la F1. En parte de eso ha ayudado Heineken, no sólo la marca alrededor de los circuitos, sino poner su dinero en términos de la creación de festivales de aficionados, incluida gente que tal vez no había participado en la F1. La verdad que se convierten en fans y curiosos porque la F1 es algo más que una carrera", ha explicado Coulthard.

La llegada de los estadounidenses siempre ha cambiado la Fórmula 1 para bien, pero el tiempo se ha acabado para Bernie Eclestone, todo finalizó de una manera muy poco productiva para la competición, pero de forma positiva en el aspecto económico.

"Los medios de comunicación de Liberty y el nuevo equipo de gestión que se han puesto en marcha tratan la entrega de valor para los aficionados y promotores y, por supuesto, en última instancia, para su negocio”, comentaba David Coulthard: "Recuerdan que la forma de trabajar es para hacer crecer este deporte, necesitan aumentar la base de aficionados, lo que lo hace aún más atractivo para los socios, patrocinadores y promotores de todo el mundo, por lo que es un gran avance para la Fórmula 1", ha zanjado.