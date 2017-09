Granada CF – Córdoba CF: puntuaciones del Granada CF, jornada 6 de Segunda División

Google Plus

Foto: Antonio L. Juárez

Después de más de un mes de competición, el Granada de Oltra consiguió inaugurar su casillero de triunfos. Apoyados en un Machís estelar, los nazaríes dominaron el encuentro desde el pitido inicial al minuto 80. El venezolano marcó los dos primeros tantos rojiblancos e hizo la jugada que finalizó con el gol de Joselu. Los locales se durmieron en los minutos finales y Guardiola acortó distancias para el Córdoba. Ramos falló un penalti.

(0-3: Muy mal / 4: Mal / 5: Regular / 6: Bien / 7: Bastante bien / 8: Muy bien / 9: Fantástico / 10: Excelente / S.C: Sin calificar)

José Luis Oltra

7 | El técnico valenciano apostó por su bloque de confianza pero introdujo un par de novedades. Saunier fue el compañero de Menosse en el centro de la zaga, y Sergio Peña ocupó el lugar de Joselu en ataque. Oltra también modificó el sistema: regresó al 4-2-3-1 tras haber apostado en las jornadas pasadas por un 4-4-2.El equipo completó el mejor encuentro de lo que va de temporada. En defensa se mostró seguro y en ataque mostró más variantes que nunca. El toque de atención que le dio a Machís parece que ha dado sus frutos, ya que el venezolano fue el futbolista más determinante del partido.

Javi Varas

6 | No tuvo demasiado trabajo, pero cuando tuvo que actuar, lo hizo bien. Solventó sin complicaciones las esporádicas llegadas cordobesistas que exigieron su intervención en los primeros 80 minutos. En la recta final, el arreón blanquiverde lo convirtió en protagonista. Poco pudo hacer en el gol de Guardiola. Especialmente acertado estuvo en el tiempo de descuento cuando con una doble parada salvó el tanto de Jona.

Víctor Díaz

7 | Muy buen partido del lateral nazarí. Correcto, como acostumbra, en tareas defensivas. En ataque, su punto débil, merece una mención especial. Con una subida medida y un pase certero, regaló el primer gol a Machís.

Menosse

6 | Correcto partido del uruguayo. No tuvo grandes errores individuales y se complementó bien con Saunier. Su excesiva entrega le valió una cartulina amarilla. Por muchos toques de atención que Oltra le dé a la defensa, Menosse es un fijo.

Saunier

6 | Buen partido del francés en su estreno en Segunda. Si las lesiones lo respetan, Saunier debería ser uno de los mejores centrales de la categoría. Estuvo atento en todo momento y se entendió bien con Menosse. Encuentro que, a priori, le servirá para repetir titularidad en Alcorcón.

Álex Martínez

7 | Gran actuación del exbético. Rápido en el cruce y en las coberturas. Dio amplitud por banda izquierda aprovechando las diagonales de Machís. Rozó el gol en la primera parte cuando estrelló una falta en el larguero.

Baena

7 | Pura entrega. Gran despliegue físico del capitán nazarí. Clave en las ayudas para equilibar al equipo. Correcto en la circulación del balón. Un puntal imprescindible para Oltra. Una vez más demostró su regularidad. Futbolista de los que hacen equipo. Casi nunca es sobresaliente, pero no suele fallar.

Montoro

6 | Se le debe exigir más al centrocampista con más calidad del equipo. Cuando el balón pasa por sus botas, la jugada del Granada da un salto de calidad. Contra el Córdoba, mostró detalles de su clase. El equipo, por momentos, jugó a lo que él quiso. Pese a ello, todavía no se ha visto su mejor versión en Granada. Se desconectó en fases del choque como es característico en él. Fue sustituido por Alberto Martín.

Pedro

6 | Cumplidor. No fue su partido más brillante, pero ayudó al bloque con su trabajo. Ida y vuelta constante. Al igual que Baena, es uno de esos futbolistas que siempre suman. En la línea de tres mediapuntas fue el menos brillante con el balón en los pies.

Machís

8 | El mejor. Por fin redondeó un partido completo el venezolano. Siempre desequilibró. En el primer gol llegó desde segunda línea sorprendiendo a la defensa rival. En el segundo tanto, se deshizo de todos los rivales que se le presentaron con una diagonal perfecta, y finalizó con un suave tiro raso. Fue un quebradero de cabeza para el Córdoba en todo momento. El gol de Joselu llegó tras una gran jugada personal suya. Su tiro lo desvió el portero y el onubense solo tuvo que empujar el esférico.

Peña

6 | Buen partido del canterano. Sus combinaciones con Machís dieron muchas variantes al Granada en ataque. Mostró detalles de calidad de forma esporádica. Si Oltra le da continuidad, será importante. Uno de los futbolistas con más futuro de este equipo.

Ramos

6 | El colombiano tuvo más trabajo que acierto. Sus movimientos de arrastre abrieron espacios para la llegada de los jugadores de segunda línea. Con un gran desmarque forzó un penalti, que él mismo erró posteriormente. Se marchó con molestias. Joselu ocupó su lugar.

Alberto Martín

5 | Poco pudo mostró el ex del Leganés. Su entrada no cambió la inercia del partido, que ya era muy favorable para el Granada. En los diez últimos minutos se diluyó como el resto del equipo.

Joselu

7 | En los minutos que jugó, cumplió con el rol fundamental del delantero. Marcar. No paró quieto, como es normal en él. Se llevó una gran ovación de la afición cuando entró. Convirtió un día complicado (por su suplencia), en una oportunidad aprovechada. Si no sucede nada raro, el Granada no debería tener problemas de cara a gol. Ramos y Jselu son dos de los mejores delanteros de la categoría.

Kunde

S.C. | Poco se puede decir de la actuación del buen jugador camerunés. Al poco tiempo de su entrada, el Granada hizo el tercero. Después, el equipo desapareció.

Árbitro: Prieto Iglesias (colegio navarro)

5 | Partido sin grandes complicaciones para el árbitro. Sin embargo, no mostró un criterio claro a la hora de amonestar. No influyó en el resultado.