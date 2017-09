Álvaro Cervera: “Solo tengo palabras de agradecimiento y satisfacción por los jugadores”

Google Plus

Cervera en la rueda de prensa de ayer tras el partido | Foto: Página Oficial Cádiz CF

Álvaro Cervera compareció en sala de prensa tras la victoria de su equipo ante el CA Osasuna en la Copa del Rey. El técnico cántabro destacaba el gran esfuerzo de todos los jugadores: “independientemente de quien juegue, solo tengo palabras de agradecimiento y satisfacción por los jugadores con los que trabajo día a día”.

Gran esfuerzo de toda la plantilla

Cervera reconoció el gran esfuerzo físico que ha supuesto este partido para sus jugadores, ya que “sabíamos a que rival nos enfrentábamos, necesitábamos correr muchísimo y los jugadores han sabido adaptarse a ello”.

David Barral

Preguntado por el gran momento que atraviesa David Barral y su suplencia en el anterior encuentro en Oviedo, el técnico ha sido claro en sus declaraciones: “David es un jugador que trabaja muchísimo en el campo, te aporta siempre más de lo que puedes pedirle a cualquier jugador. La decisión de dejarle en el banquillo fue por una conducta extradeportiva, tiene que mejorar ese aspecto”.

Su expulsión

Para finalizar, Álvaro respondía a su expulsión en la segunda mitad del encuentro, ya que el entrenador cadista no encuentra explicación alguna: “me han expulsado por pedir tranquilidad a mis jugadores en un momento caliente del encuentro. Hoy puedo decir que no he dicho nada, pero acataré la sanción correspondiente”.

También habló Abdullah

El jugador francés internacional por la selección de Comores pasó por zona mixta tras el encuentro copero, destacando que “ha sido un partido muy complicado pero muy bonito para nosotros”. También reconocía que el equipo se marcha con la sensación de “haber trabajado mucho para estar muy juntos en el campo y conseguir la victoria”.

En lo personal, el centrocampista sigue siendo ambicioso, asegurando que “puedo dar mucho más y voy a trabajar para seguir adaptando mi juego porque sé que puedo estar mejor”. A eso se une la competencia existente en la plantilla: “Tenemos un buen grupo donde todos trabajamos. Sabemos que cualquier jugador que esté dentro o fuera puede jugar en este equipo”.