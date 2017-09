Wenger: “Chambers y Wilshere jugarán ante el Doncaster”

Wenger en un encuentro con el Arsenal | Fotografía: Arsenal

Llega la cuarta competición de la temporada para el Arsenal. Tras haber debutado ya en la Community Shield, Premier League y UEFA Europa League, los londinenses tendrán que hacer su primera incursión en la anteriormente denominada Copa de la Liga que ha pasado a llamarse Carabao Cup. El partido disputado en el Emirates Stadium a partir de las 20:45 horas será ante el Doncaster Rovers, un equipo que no marcha del todo bien en la League One. Superiores en todas las facetas del juego, los jugadores Gunners esperarán poder deleitar a su afición tras un inicio titubeante de temporada. Por su parte, Arsène Wenger también buscará contentar a todos dentro del vestuario, pues ya ha anunciado en la rueda de prensa previa al encuentro que las rotaciones serán parte del choque. Como suele ser habitual en estas primeras rondas, el francés buscará dar minutos a jugadores que aún no se han vestido de corto en el curso 2017/2018.

"Mesut Özil tiene una pequeña inflamación en la rodilla"

Comparando la alineación que saque el miércoles con el once que puso en liza ante el Colonia en la primera jornada de la fase de grupos de la competición europea, el alsaciano ha actualizado el parte de altas y bajas de su equipo. Por un lado, ha confirmado la baja de Danny Welbeck, quien se espera no esté de vuelta “hasta el próximo parón por selecciones”. El jugador inglés abandonó el césped de Stamford Bridge el pasado domingo y sufre una lesión en la ingle que le mantendrá apartado cerca de un mes. A esta ausencia se unen también las de Coquelin y Debuchy, dos jugadores galos que no han comenzado la temporada con buen pie. Más cerca de reaparecer el segundo, su compatriota en el banquillo ha dejado claro que no jugará este encuentro ante el Doncaster. La última ausencia será la de Mesut Özil, quien ya se perdió ese encuentro ante el Chelsea y que sigue con “una pequeña inflamación en la rodilla”. Por otro lado, y en el aspecto más positivo, Wenger desvela que contará con Calum Chambers y Jack Wilshere.

Precisamente, sobre el inglés ha querido tener unas palabras para detallar todo lo que puede significar el centrocampista en el Arsenal tras haber sido recibido con una gran ovación el pasado jueves, cuando volvió a vestir la elástica Gunner tras no hacerlo desde el pasado mes de agosto de 2016. “Wilshere ha atravesado momentos difíciles, así que ahora tiene ese conocimiento de que la vida no es fácil. Ha pasado por periodos complicados pero siempre ha tenido el fútbol en su cabeza. Lo entiende muy bien, pero diría que hoy es más maduro. Siempre se ha caracterizado por tener un carácter impulsivo”, comentaba un entrenador que no entiende por qué el desequilibrante futbolista debería cambiar su forma de jugar para evitar volver a caer lesionado: “No creo que pueda cambiarlo, porque forma parte de su orgullo. Tu orgullo es parte de tu juego, y no creo que nunca lo pierda. Nunca va a aceptar perder el balón, pero eso es una parte de un buen jugador de fútbol”.

"Tienes que estar convencido para hacer jugar a un niño a los 17 años, pero es un jugador muy especial"

En cuanto a su recuperación, el francés deja claro que “no está al cien por cien”. “Jack Wilshere ha sido muy constante en el entrenamiento. Si me preguntas si está de vuelta a su potencial completo, al cien por cien, te digo que no, pero no está lejos. Lo que le queda es coger ritmo de competición”. Considerando estos encuentros coperos “muy importantes para él en este momento”, Wenger desvela que “está concentrado, trabajando muy duro y decidido a recuperar su puesto en el equipo”. Un equipo en el que debutó, de la mano de Wenger, cuando tenía apenas 17 años: “Es un sueño para todos nosotros. Le di su primera oportunidad a los 17 años, lo que significaba que estaba convencido de su potencial. Tienes que estar convencido para hacer jugar a un niño a los 17 años, pero es un jugador muy especial”. Así pues, Wilshere será uno de los principales atractivos que tendrá el conjunto londinense sobre el terreno de juego en el encuentro de la Carabao Cup ante el Doncaster.