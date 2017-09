¿Son positivos los torneos de exhibición?

Cartel promocional de la Laver Cup | Foto: lavercup.com

En el circuito ATP existe una creciente polémica que, aunque ya lleva unos cuantos años, todavía continua y parece no tener solución. Nos referimos a los torneos de exhibición, que cada año se incrustan dentro del calendario de la ATP o de la WTA y consiguen atraer, en muchas ocasiones, a jugadores de más categoría que los propios torneos ATP. Estos torneos se suelen apoyar en grandes patrocinadores para financiarse y atraer a los jugadores con altas cantidades de dinero o mediante formatos que resulten novedosos o atractivos para los mejores del mundo.

La Laver Cup, un nuevo ejemplo

Concretamente este finde semana, se va a celebrar un torneo en Praga donde Europa se enfrentará a Estados Unidos. Exhibición, por supuesto. El torneo no reparte puntos, pero ha conseguido atraer a jugadores como Roger Federer, Rafael Nadal, Alexander Zverev, Nick Kyrgios, Denis Shapovalov...Por el contrario, los torneos de Metz y San Petersburgo son los principales perjudicados. Estos torneos no solo han visto bloqueada la opción de contar con alguno de los mejores jugadores del mundo, sino que posiblemente tengan una menor audiencia que la Laver Cup.

El hecho de que se solapen torneos ATP y de exhibición no es nuevo pues ocurren desde hace mucho tiempo, como en los casos de Kooyong Classic, The Boodles, Tie-Break Tens, The World Tennis Challenge, The Hurlingham Club, Hopman Cup, o el nuevo torneo celebrado la semana antes del US Open, el Stowe Mountain Lodge Classic.

Nadal y Goffin con los respectivos trofeos

Según dijo Ernesto de Filippis, "para traer a campeones del calibre de Novak o Rafa, el caché supera el millón de dólares". También se ha comentado que Federer ha solicitado dos millones de dólares para disputar una exhibición. Para tener la posibilidad de tener a estos jugadores es indispensable tener patrocinadores detrás con mucho dinero. Especialmente existen dos torneos con estas características, el primero de ellos es el Mubadala World Tennis Championship, torneo que tiene como apoyo a Mubadala Development Company, un conglomerado de inversores de diferentes sectores propiedad del gobierno de Abu Dhabi. Esto explica porque en plena preparación para el Open de Australia cada año atrae a los mejores jugadores este torneo. El segundo caso es la International Premier Tennis League, otro torneo de exhibición por equipos y con normas modernas celebrado a final de temporada. Este torneo cuenta con la colaboración de The Coca-Cola Company y Qatar Airways

No obstante, las principales polémicas que han salpicado a estos torneos vienen dadas debido especialmente a la IPTL. Muchos jugadores en lugar de aprovechar los meses de descanso del circuito prefieren ir a jugar esta competición, provocado en algunas ocasiones lesiones en jugadores que les impedido comenzar la temporada ATP. Un ejemplo fue el de Jo- Wilfred Tsonga, que sufrió una lesión después de jugar la IPTL que le obligó a no disputar el Open de Australia.

Los torneos de exhibición está claro que crean mucho espectáculo y son muy divertidos de ver porque aportan algo nuevo y para los jugadores suponen un respiro de competición oficial, pero deberían de competir en las mismas condiciones con los torneos ATP y estar más controladas sus fuentes de financiación.