Dos piezas fundamentales de Eusebio son duda

Google Plus

¿Habrá otro duelo Zaza- Raúl Navas? FUENTE: valenciacf.com

El central se lesionó en la jornada 2 en el Real Sociedad- Villarreal. Restaban diez minutos, el zaguero iba a disputar un balón aéreo con el delantero amarillo, Enes Ünal, dándose el sevillano un golpe en la zona lumbar. Ese mismo día le efectuaron unas radiografías en la que no se apreciaban lesiones óseas. Después de tres días de evolución, le realizaron un TAC de columna vertebral en la que le diagnosticaron dos fracturas no desplazadas a nivel de apófisis transversas derechas de la segunda y tercera vértebras lumbares, confirmaba el equipo vasco en un comunicado. Le estimaron unas tres semanas de baja, por lo que el jugador, en un principio, estaba disponible para este jueves ante el Levante UD, pero no fue convocado. Veremos si Eusebio le convoca ante el Valencia.

Raúl Navas intenta quitar el balón a Bakkali. FUENTE: valenciacf.com

Mikel Oyarzabal se lesionó en un compromiso con la selección española sub 21, el pasado 5 de septiembre en un partido clasificatorio para el europeo que enfrentaba a La Roja ante Estonia. El jugador vasco sufrió un golpe agudo en la tibia izquierda. La recuperación del delantero está siendo más lenta de lo esperado, ya que padece una leve cojera al andar. En el último encuentro del conjunto vasco, el canterano no fue convocado por decisión técnica.

Mikel Oyarzabal presiona la salida de balón de Aderlan Santos FUENTE: valenciacf.com

Ambos jugadores son duda hasta última hora. Raúl Navas ha disputado dos partidos en lo que va de liga, ante el Celta de Vigo y el Villarreal, y lo hizo como titular. Mikel Oyarzabal ha jugado los mismos encuentros y también partiendo del once inicial. Ha marcado un gol en lo que va de temporada, fue uno de los goleadores por partida única en la victoria a domicilio de los vascos en Vigo.