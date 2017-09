Vuelta a la cuna del Sporting de los Guajes

Google Plus

El Sporting empezó perdiendo en Los Pajaritos/ Fuente: La LIga

C.D Numancia 1- Real Sporting de Gijón 2 (23/8/14)

Primera jornada de liga para el Sporting de Abelardo tras el intento fallido de ascenso en la primera ronda del playoff, cayendo por 1-0 y 0-1 frente a una U.D. Las Palmas que acabó perdiendo el objetivo en el último minuto del partido de vuelta de la final del playoff de ascenso contra el Córdoba tras ver como sus aficionados saltaban al campo, celebrando antes de tiempo un ascenso que finalmente no llegó.

Abelardo Fernández comandaba un equipo con bajas significativas en el mercado de traspasos ( Scepovic, Lekic...), el cual no se había podido reforzar por una sanción de Tebas por la pésima gestión de la directiva del Sporting respecto al pago de la deuda. Era así que el míster de Gijón salió con el siguiente XI: Cuéllar, Lora, Luis Hernández, Sergio Álvarez, Álex Menendez, Carmona, Nacho Cases, Jony, Barrera, Carlos Castro y Miguel Ángel Guerrero.

Empezó adelantándose el Numancia en el minuto 54 con un gol de Sergi Enrich en un partido bastante soso por parte de ambos equipos. En el minuto 71, Juanma, defensa del Numancia, fue expulsado por doble amarilla. Doce minutos después Guerrero empató el partido y en el 89 fue Juan Muñiz el que dió los primeros tres puntos de la temporada a los del Pitu Abelardo.

Este día, aunque no lo supiéramos hasta más tarde, nacieron "Los Guajes", un equipo que no pudó fichar y que tuvo que recurrir a jugadores del segundo equipo como Jony, Castro o Pablo Pérez y que logró hechos que quedarán en la historia de este club, logró ascender directamente en la última jornada en el Benito Villamarín tras vencer 0-3 a un Real Betis ya ascendido como primero y que el Girona no pasará del empate en su feudo frente al Lugo.

Este es sin duda el mejor recuerdo en Los Pajaritos en estos años reciente. No obstante, quedán atrás un 0-0 el 5 de Octubre de 2013 y un 2-0 a favor del Numancia el 19 de Agosto de 2012