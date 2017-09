Google Plus

Eusebio: "El gol al filo del descanso ha roto lo que teníamos planeado". Imagen: Gema Gil VAVEL

"Derrota dolorosa, con un resultado abultado". Estas palabras de Eusebio definen a la perfección el partido entre el Levante UD y la Real Sociedad. Una hazaña, digna de celebración para los locales, y un mazazo, que merece ser analizado para aprender de los errores y no tropezar dos veces con la misma piedra, para los visitantes. Eusebio Sacristán no pudo evitar mostrar su malestar y dolor tras haber sido superado por la pizarra de Juan Muñiz, técnico granota: "Nos deja fastidiados, porque veníamos con mucha ilusión de poder ganar al Levante y poder dominar el partido. Hemos entrado bien, pero ellos, poco a poco, se han ido viniendo arriba".

​No suele ser habitual que la Real corra detrás del esférico, es por eso que cuando un rival se convierte en el dominador, los donostiarras sufren, no se sienten cómodos sobre el verde, y eso incrementa las opciones de alzarse con la victoria del adversario. Este ha sido el caso que se ha dado y Eusebio hace el siguiente análisis del mismo: "El gol al filo del descanso ha roto lo que teníamos planeado. En la segunda parte hemos estado cerca de la portería, pero en una contra nos han hecho el segundo. No hemos logrado tener la fluidez de otros días, no hemos logrado imponer nuestro juego y ellos sí que han logrado hacer su juego".

Olvidar, trabajar y ganar

Esta es la fórmula que Eusebio tratará de llevar a cabo, tras la derrota en el templo granota: Olvidar, trabajar y ganar. En el fútbol, como en la vida, las derrotas son dolorosas, difíciles de olvidar y superar, pero esto sigue y así es como lo ha enfocado el míster vallisoletano: "Nos tenemos que levantar cuanto antes de la derrota. Tenemos que pensar que hay un partido muy pronto y que tenemos que prepararlo muy bien, para poder volver a la senda de la victoria".