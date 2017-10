Previa Rafael Nadal - Marin Cililc: en busca de una final de maestros

Google Plus

Nadal y Cilic se enfrentarán por segunda ocasión en el año. Fotomontaje: Diego Blanco - VAVEL

El primer boleto a la final del penúltimo Masters 1000 del año lo definirán Rafael Nadal y Marin Cilic. El español y el croata se verán las caras por sexta vez en su carrera, y por tercera ocasión definirán a uno de los finalistas del certamen.

El nacido en Manacor llega a semifinales con una racha de 15 victorias seguidas y dos títulos sin interrupción en superficie dura. Para llegar a semis, Rafael venció a Jared Donaldson y Fabio Fognini con un nivel impresionante, cediendo apenas siete juegos en ambos partidos. Encontró en Grigor Dimitrov a su rival más complicado, pero a quien igual pudo superar con autoridad a pesar de llegar a los tres sets.

Por otro lado, el croata continúa en busca de su mejor nivel, y este cierre de temporada parece acercarlo cada vez más a él. Cilic logró instalarse en semifinales sin perder un solo set en el camino. Si bien no ha enfrentado a ningún jugador dentro del top 20, Marin logró deshacerse de Kyle Edmund, Steve Johnson y Albert Ramos Viñolas de manera apretada pero convincentemente.

Las claves del partido

Nadal ha demostrado que también se puede ganar con el segundo servicio, pero sin duda el primer saque jugará un papel importante en ambos lados de la cancha. A Rafael le permitirá ganar "puntos gratis" que lo ayuden a evitar un desgaste mayor, mientras que Cilic buscará condicionar desde el principio los puntos con este golpe.

El croata no ha terminado de encontrar una consistencia en los intercambios que pudiera ser una verdadera amenaza para Nadal. Sin embargo, la potencia está del lado de Cilic en este partido. El ex campeón del US Open puede complicar al español si encuentra una profundidad constante y tiene la iniciativa en el encuentro. Aún así, Marin deberá entender que mientras más largo sea el punto, más difícil será para él vencer a un Rafael que cada vez toma más ritmo.

A pesar de necesitar el servicio en gran medida, la clave de Nadal estará en la devolución. Si es capaz de resistir al servicio de Cilic, como lo ha hecho históricamente, tendrá todo en sus manos para lograr avanzar a la final de Shanghai. A lo largo de su carrera, los grandes sacadores han sido su principal amenaza, pero en esta segunda mitad de temporada ha enfrentado a un par de ellos y ha logrado neutralizarlos.

Cara a cara

El primero de sus cinco enfrentamientos fue para Cilic, en el 2009 en Beijing. Después de aquel partido, Nadal solo ha perdido un set ante el croata, a quien ha podido dominar en cada uno de esos encuentros restantes. El antecedente más reciente fue en Acapulco esta temporada, donde Rafael fue amo y señor de la semifinal y se impuso con parciales de 6-1 y 6-2. Nadal parte como el favorito innegable, con un nivel excelso y un ritmo que parece poder contra cualquiera. Sin embargo, Cilic puede encontrar, en este partido la confianza, que necesita para lograr terminar de cerrar la temporada con gran nivel.