Anabel Medina: "Para mí es un sueño ser capitana"

Anabel Medina, en la presentación en el CSD. Foto: zimbio.com

La nueva capitana del equipo español de Copa Federación, Anabel Medina, dejó claro que no tuvo "ninguna duda" cuando le llegó el ofrecimiento de hacerse con el puesto, pese a su relación con la letona Jelena Ostapenko, actual campeona de Roland Garros, y tuvo palabras de agradecimiento para su predecesora en el cargo, Conchita Martínez.

" Este es un día muy importante para mí y para Sergi (Bruguera, nuevo capitán de la Davis). Puede parecer un tópico, pero para mí era un sueño y es algo impresionante poder ser la capitana e intentar llegar a lo más alto posible", señaló Medina. Por ello, cuando Javier Soler, director deportivo de la RFET, le llamó para ofrecerle el cargo no lo dudó. "Este año he estado con Jelena, una jugadora de potencial muy alto, y cuando uno tiene que cambiar de trabajo siempre es una decisión difícil, pero no tuve ninguna duda y ahora estoy a disposición del equipo para luchar por lo máximo", aseguró.

Para Medina, España cuenta con un potencial altísimo en la Fed Cup. "Tenemos grandes jugadoras, como Garbiñe Muguruza, que ha sido número uno y ha ganado Grand Slams. Si hacemos piña, podemos aspirar a lo máximo que la competición nos permita y yo tengo que estar a la altura", se sinceró la valenciana. También apuntó que ha tenido contacto con todas las jugadoras y que ha tenido un "recibimiento muy agradable". "Me han felicitado y eso me hace estar más motivada para las eliminatorias que no van a ser nada fáciles. Todo ha sido muy positivo y están muy contentas".

"Con una jugadora más madura y formada afrontas la situación de otra manera. Las de Fed Cup tienen más experiencia en eliminatorias y en el circuito tenemos a Garbiñe que sabe afrontar situaciones de tensión con buenos resultados. La capitanía es conseguir unión con todas las jugadoras y que vayan a una y sientan esta competición como muy importante", recalcó.

Para terminar, Anabel Medina no quiso entrar a valorar la no continuidad de Conchita Martínez porque "la persona adecuada es el presidente (Miguel Díaz)" y fue una "decisión de la Junta Directiva", pero se deshizo en elogios hacia la oscense. " Hacia Conchita sólo puedo tener palabras de agradecimiento. Es un ejemplo a seguir como compañera, como amiga, como rival y como capitana de Copa Federación. Quiero desearle lo mejor porque ha dado muchísimo por el tenis español y siempre va a estar ahí", concluyó la valenciana Anabel Medina.

La primera eliminatoria que tendrá que afrontar Medina como capitana será frente a Italia, los días 10 y 11 de febrero de 2018 fuera de casa, un cruce perteneciente al Grupo Mundial II. Se medirán los dos conjuntos con la idea de volver cuanto antes al Grupo Mundial.