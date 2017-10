Albert Ramos da la sorpresa ante Pablo Carreño

Albert Ramos hizo un tenis muy sólido y aprovechó mejor sus oportunidades. Imagen: Zimbio

Debut para Carreño en el Masters 1000 de Shanghai, partía como séptimo cabeza de serie y estaba exento de jugar la primera ronda. Al otro lado de la red se encontraba el tenista catalán, Albert Ramos Viñolas. Pablo se había impuesto a Albert en sus dos enfrentamientos previos al encuentro de hoy.

Primer set con pocas opciones al resto

Hasta el quinto juego del primer set, los dos tenistas jugaban con mucha soltura en sus turnos de servicio. Con su saque imponían su juego sólido sobre la línea de fondo, largos intercambios que acababan con golpes ganadores o errores forzados. Albert fue el primero en ceder una bola de rotura, tras un largo peloteo, Pablo lanzó un revés cruzado que sobrepasó la línea lateral.

Este error lo pagaría caro porque no dispuso de mas opciones para adelantarse en el marcador. En los siguientes juegos no hubo mas sobresaltos para el jugador que tenía el saque en su poder. Hasta que se llegó al décimo juego, Carreño cometió errores y le concedió la única opción de break a su rival, al contrario de la anterior, Ramos si se hizo con el break y se puso seis a cinco arriba y su saque para cerrar la manga. Con su servicio no dio opciones, conectó dos buenos primeros que no volvieron a su pista, un drive ganador y un ace con el que cerró el juego mas contundente con su servicio.

Se repitió la historia en el segundo set

En el inicio del segudo set, Carreño tuvo una gran oportunidad para dar un golpe sobre la mesa, dos opciones de rotura en el tercer juego, sin embargo no supo aprovechar ninguna de las dos. Ramos salió fortalecido al superar este bache. Se le veía decidido a ganar por primera vez al de Gijón. Se llegó al cinco iguales como en la primera manga. El saque estaba en poder de Carreño, en este turno de servicio se vieron los mejores puntos del partido, largos peloteos que caían a favor de Albert que tiraba de golpes paralelos para desestabilizar la resistencia de su oponente, se puso con 15-40 y consiguió la rotura definitiva.

Al igual que en el primer set, Ramos no dudó con su saque para cerrar el partido. El cronómetro marcaba una hora y 43 minutos de juego, cuando Albert conectó un saque directo con el que selló su pase para los octavos de final. En esa ronda se las verá ante el ganador del duelo entre el sudafricano y reciente finalista del US Open, Kevin Anderson y el alemán Jan-Lennard Struff, 58 del ranking ATP.