Roberto Bautista cae por sorpresa en el Master1000 de Shanghái

Roberto Bautista golpeando una derecha. Foto: Zimbio

Roberto Bautista ha perdido su primer partido de primera ronda y se despide de manera prematura del Masters 1000 de Shanghái, torneo donde el año pasado alcanzó la final frente a Andy Murray. La victoria ha caído del lado del tenista coreano Hyeon Chung, número 60 del ranking ATP, quien ha dado la sorpresa venciendo en dos sets (6-4, 6-3) en una hora y 35 minutos de encuentro. El acierto y la eficacia en los puntos de break fue el detonante para que el partido finalizará con este resultado, Chung convirtió 3/11 mientras que Bautista no materializó ninguno de los cuatro puntos de los que dispuso.

El partido comenzó igualado, los dos tenistas iban entrando en el partido poco a poco manteniendo su servicio sin problemas hasta el quinto juego del partido. Con empate a dos en el marcador, Chung dispuso de dos bolas de break, aprovechó la primera de ellas para ponerse por delante en el marcador (3-2). El tenista coreano fue encontrado mejores sensaciones que Bautista en la pista y eso se notó en el juego. El español no conseguía atacar y hacer daño a su rival, a pesar de que consiguió salvar seis pelotas de rotura, pero no dispuso de ninguna a su favor, su oponente se mostró muy contundente con el servicio. En 44 minutos de juego el set fue para Hyeon Chung 6-4.

El español buscó reaccionar en el segundo set, con 1-2 en el marcador tuvo tres bolas de break a su favor pero no fue capaz de convertir ninguna de ellas. La respuesta de Chung no se hizo esperar, en el siguiente juego fue él quien tuvo pelotas de rotura, pero el español consiguió salvarlas y seguir vivo en el partido. Sin embargo, con (3-3) en el marcador el tenista coreano volvió a disponer de una bola de break a su favor que esta vez no desaprovechó, consiguió la rotura de servicio para poner el (4-3) en el marcador, y cerrar el partido, pues los siguientes tres juegos fueron para él, llegando a romperle el último saque a Bautista en blanco. Con esta victoria el Chung accede a segunda ronda del torneo donde le espera Richard Gasquet.

Por su parte, Roberto Bautista se queda casi sin opciones de alcanzar el ATP Finals de Londres, donde participan los ocho mejores tenistas de la temporada. Actualmente tiene 1.925 puntos, se encuentra a 680 del octavo clasificado, Pablo Carreño, quien sigue adelante en el Masters 1000 de Shanghái y puede continuar sumando puntos.