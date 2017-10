Google Plus

Goffin conquista Tokio. Imagen:Zimbio

En la final hoy el belga necesitó de un quiebre en el primer set para quedarse con el primer capítulo del juego. El belga logró el único quiebre de una primera manga en el cuarto juego, luego de poner en aprietos ya en el en el saque anterior al francés. Mannarino un jugador de notable calidad, hoy se vio superado por la resistencia física de Goffin quien siempre juega una última pelota y no da ninguna por perdida. Luego del quiebre, Goffin fue una pared irrompible, ya que el francés no pudo hacerse con ninguna bola de break en el parcial inicial. Aunque el francés no tuvo oportunidades empezo a entrar mucho mas en juego, sus sutilezas empezaron a fluir y eso era un muy buen presagio para el segundo set. Pero Goffin en el primer set cerro intratable dejando el marcador en cero en el último juego del set.

El comienzo del segundo set fue mas parejo, salvo el primer juego donde el francés debió batallar para quedarse con su servicio, ambos luego del primer juego empezaron a tener el control de su servicio y no tuvieron inconvenientes hasta el sexto juego, donde Goffin bajo el ritmo de primeros servicios con su saque y eso permitió que el frances despliegue toda su magia y lo quebró con facilidad. Gracias al quiebre Mannarino se escapó en el marcador con un 4-2 y saque, con mayor efectividad y dándole toda la calidad de su juego.

Sin embargo, Goffin reaccionó de inmediato en el juego posterior, aprovechando luego de un juego intenso su única oportunidad de quiebre y logro recuperar rapidamente las seción de su servicio. Goffin en el próximo juego no la tuvo facil, estaba inestable con su servicio y gracias a ello el francés volvió a tener otra oportunidad de quiebre, que el belga ahora si gracias a su primer saque logro sacar a flote al juego. Luego de esta inestabilidad en el servicio de ambos, los sacadores tuvieron descanso en los dos próximos juegos donde ambos cerraron rápidamente sus servicios.

Esa seguridad en su servicio le dió un plus a Goffin quien cuando el francés, se prestaba para sacar para fozar un tie break, volvió a presionar sobre su segundo saque y se quedó con el servicio, el set y el partido. Goffin está totalmente activado, su juego está muy eficiente, buen saque, control de pelota desde el fondo de la cancha y por sobretodo una resistencia única. Se sobrepone a a todos sus males, se sopuso a la lesión y en cada quiebre que tuvo en su contra logró recuperarlo rapidamente.

Mannarino, tambien tuvo avance tremendo este año, pero como todo jugador siempre le falta algo para llegar mas arriba, en los momentos cumbres a nivel individual, flaquean como le paso en esta final, luego de haber quebrado el saque del belga. Con su título de hoy, Goffin deja en 2-2 su récord en finales en este 2017 y un 4-6 en toda su carrera. Esta temporada, el belga lleva 33 victorias sobre pista dura, sólo por detrás de Rafael Nadal. El tobillo en Wimbledon le corto un serie que podría haber sido aún mejor, pero seguramente Londres lo va a tener en su lista de presentes.