Previa ATP 500 Tokio: una nueva oportunidad sin el vigente campeón

Nick Kyrgios alza el título de campeón el año pasado. Foto: ATP World Tour

Sin ninguna duda una de las mejores semanas del año es la que junta los torneos de Pekín y Tokio donde los tenistas se dividen para jugar en estos dos torneos que cuentan con un gran prestigio. Tokio un año más contará con cuatro integrantes del top15, pero por segundo año consecutivo no podrá contar con el campeón defensor y garantizará un nuevo campeón en 2017.

Marin Cilic, máximo favorito

El croata será el primer cabeza de serie por segundo año consecutivo y buscará lograr alcanzar su primera final tras haber caído el año pasado en las semifinales ante Goffin. El finalista de Wimbledon tiene como objetivo en esta edición lograr su segundo título de esta temporada tras el que logró en Estambul. Marin tiene un cuadro bastante asequible hasta las semifinales, lo más peligroso sería un choque con Kevin Anderson en los cuartos de final. Si no hay ninguna sorpresa su rival en semifinales sería Milos Raonic, al jugador que derrotó en la final de Estambul.

Thiem debuta en Tokio

Tras disputar durante varios años el torneo de Pekín, Thiem ha decidido cambiar de aires tras no haber logrado buenos resultados en la capital china. Thiem será el segundo cabeza de serie de esta edición. El semifinalista de Roland Garros el año pasado no pasó de la primera ronda en Pekín y en 2015 tan solo llegó hasta la segunda ronda. Dominic logró su primer y único título de 2017 hasta el momento en Río de Janeiro también como segundo cabeza de serie. El número uno austriaco tendrá un debut complicado ante Steve Johnson y tendría un choque en semifinales (en caso de no haber sorpresas) con su amigo y cuarto cabeza de serie David Goffin.

Raonic vuelve tres años después

Tras haber jugado en Pekín en 2015 y haberse ausentado de ambos torneos en 2016, Raonic vuelve a Tokio tres años después con la mirada puesta en un gran final de año que le ayude a alcanzar las finales ATP. Milos fue finalista tres años consecutivos (2012, 2013 y 2014) pero en ninguna pudo alzarse con el título ya que Nishikori (2012 y 2014) y Del Potro (2013) le derrotaron. Milos vuelve a las pistas tras haber caído a las primeras de cambio en Montreal y haberse dado de baja del US Open debido a una lesión. El canadiense debutará en 2017 ante Viktor Troicki y podría tener un choque complicado ante Paire en la segunda ronda.

Goffin quiere más

Tras haber jugado un buen tenis en Shenzen esta semana, Goffin buscará un nuevo título tras haber caído en la final hace 12 meses ante Nick Kyrgios en un intenso partido que se decidió en tres sets. De los cuatro máximos favoritos, Goffin es el quién tiene el debut más complicado ya que se enfrentará a Feliciano López. Es muy probable que el belga enfrente a grandes sacadores a lo largo de la semana (López, Karlovic, Querrey) un perfil de jugador mucho más diferente a los que ha enfrentado durante esta semana en China. El belga tiene como objetivo alcanzar las finales ATP a final de año y para ello va a ser necesario grandes actuaciones en lo que queda de temporada.

Más jugadores a seguir

Sam Querrey también volverá a la capital japonesa tras haber estado jugando en Pekín la temporada pasada, el americano debutará ante Gasquet, justo el jugador que le eliminó en la pasada edición de Pekín. Benoit Paire siempre se ha caracterizado por dar guerra en Tokio, hace dos años alcanzó la final al derrotar al ídolo local Kei Nishikori en 2015 y el año pasado expuso a Marin Cilic al límite. Tanto Kevin Anderson como Diego Schwartzman vuelven al circuito ATP tras cuajar una gran actuación en el US Open. Entre los jugadores locales, el máximo favorito local es Sugita, el que fuera campeón en Ankara en el mes de junio debutará ante Benoit Paire en la pista central.

Sin campeón defensor

Por segundo año consecutivo Tokio no podrá ver al campeón de la pasada edición, Stan Wawrinka (campeón de 2015) se ausentó por molestias el año pasado y esta vez Nick Kyrgios jugará en Pekín a pesar de ganar el año pasado en la capital japonesa. Tokio 2017 garantizará un nuevo campeón ya que entre todos los tenistas que van a disputar esta edición ninguno ha ganado previamente este torneo. Por último y desgraciadamente no podremos contar este año con el jugador más querido sin ninguna duda por la afición como es Kei Nishikori, el campeón de 2012 y 2014 se dio de baja de todo lo que resta de la temporada debido a una lesión.