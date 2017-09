Pella accede a semifinales sin ceder un set

Google Plus

Pella derecho a semifinales. Imagen: Zimbio

El argentino se llevó cómodamente el primer set, quebrando dos veces el saque de su rival. El primer quiebre fue en el tercer ser juego del set donde luego de disponer de dos oportunidades de quiebre, fue en la tercera donde logró quedarse con el saque del norteamericano, quien no estaba bien con su revés y le lastimaba el juego cruzado que proponía el zurdo argentino. Pella no la tuvo fácil con su servicio, con un bajo porcentaje de primeros saques permitió que Fritz dispusiera de cuatro puntos de quiebre para igualar las acciones, algo que no supo capitalizar y luego de un octavo juego donde el argentino padeció tres puntos para perder el servicio, fue en el noveno juego donde Guido volvió a quebrarle el servicio a Fritz tras un toque mágico en la volea.

El segundo set fue muy parejo hasta el cuatro iguales, cuando el argentino cedió su servicio. El norteamericano sacó para quedarse con el ser, pero Pella pudo recuperar el quiebre. El tie break fue muy cambiante. Hasta el 4-2 a favor del zurdo, solo un punto había sido ganado por el sacador. A partir de allí, Pella pudo afianzarse con su servicio y logró cerrar el triunfo en 1 hora y 42 minutos.

De esta forma el argentino llega hasta semifinales sin haber cedido un set en todo el torneo. Pella que dejó todo para ir a jugar la Davis por Argentina, tiene su recompensa. Una gran oportunidad para el argentino de avanzar en el ranking y de volver a sentir muy buenas sensaciones dentro de una cancha de tenis.