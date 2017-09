Dzumhur tumba a Zverev y se planta en semifinales

El bosnio Damir Dzumhur sigue en un momento de forma espectacular, y vuelve a pisar unas semifinales ATP (ya lleva cuatro esta temporada). Tras caer en tercera ronda del Abierto de los Estados Unidos ante Andrey Rublev, ha encadenado ocho victorias consecutivas. La semana pasada, en San Petersburgo, se alzó con su primer título ATP (tras derrotar en la final a Fabio Fognini), y esta semana en Shenzhen, va por muy buen camino. Luego de eliminar a John Millman y a Lukas Lacko, en primera y segunda ronda respectivamente, el sexto favorito del torneo, llegaba a cuartos para enfrentarse al primer favorito, Alexander Zverev. El pequeño de los Zverev, tras ganar el Masters 1000 de Montreal, no ha conseguido unos buenos resultados posteriores. Cayó en segunda ronda, tanto en Cincinatti (ante Tiafoe), como en el US OPEN (ante Coric). En la Laver Cup ganó sus dos partidos individuales (contra Shapovalov y Querrey). Lllegó a Shenzhen jugando directamente segunda ronda, y sufrió mucho para derrotar a Steve Darcis. Ya en cuartos, nada pudo hacer frente a un gran Dzumhur.

Zverev se adelanta, y Damir reacciona en un buen primer set

El partido empezó con un Zverev salvando bola de rotura en el primer juego, y posteriormente logrando aprovechar su oportunidad para establecer el 2-0. Dzumhur no se rindió y rompió al alemán en el tercer y quinto juego para adelantarse 2-3. En un juego disputado, Damir logró consolidar y se puso 4-2 arriba, consiguiendo un parcial de 4-0. Alexander rompió esta racha ganando en blanco su saque, pero el bosnio no concedió oportunidades al resto en sus dos juegos posteriores con el servicio y cerró el set en 40 minutos, por un 6-4.

Un segundo set que se le vuelve a escapar al alemán

Los tres primeros saques se defendieron con facilidad en el segundo set, pero en el cuarto juego, el alemán dispuso de un 15-40, que no aprovechó, pero tuvo otra oportunidad y, como dice el refrán, a la tercera fue la vencida, y, con un error no forzado de Damir, consiguió establecer el 3-1. Esta vez no le ocurrió como en el primer set, y ganando su servicio en blanco, se anotó el 4-1. El set pintaba bien para el cuarto jugador del mundo, y parecía que se aproximaba un interesante tercer set... pero al siguiente turno de saque, el número 40 del ránking logró un gran juego, y con 0-40, rompió a Zverev para establecer el 4-3. El punto de inflexión llegó en el décimo juego, cuando Dzumhur sacaba para igualar a cinco. Sascha se adelantó 0-40 y dispuso de tres puntos de set, pero un espectacular Dzumhur no sólo salvó las tres oportunidades de break y de set, sino que, tras igualar a cinco, logró romper a Zverev para ponerse 6-5 arriba y sacar para cerrar el partido. No se puso nervioso, y cerró en blanco un gran partido, para acceder así a su segunda semifinal consecutiva.

Damir Dzumhur, sexto cabeza de serie del torneo, buscará alcanzar su tercera final ATP del año, y segunda consecutiva, ante Alexandr Dologopolov, quinto favorito, que viene tras derrotar en rondas previas a Lloyd Harris, Stakhovsky y Dudi Sela. Este será el primer enfrentamiento entre ambos.