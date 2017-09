Andre Agassi estará en el staff técnico de Djokovic el año que viene

Novak Djokovic golpeando una pelota de revés. Foto: Rodrigo Jiménez Torrellas - VAVEL

El tenista serbio Novak Djokovic, según han afirmado miembros de su equipo en medios de Serbia, será entrenado por Andre Agassi en 2018. Cabe recordar que el exjugador, retirado desde 2006, ya ejerció de coach de Djokovic en Roland Garros y Wimbledon y, cuando el serbio vuelva a la competición el año que viene, Agassi será su entrenador en un equipo técnico con dos nuevos fichajes: Ulyses Badio como fisioterapeuta y Marko Panichi como preparador físico.

Tras cortar su relación profesional de toda la vida con Marian Vajda y con Boris Becker, que se incorporó al equipo en 2013 y en 2016 decidieron separar caminos, este año Djokovic decidió probar con Agassi en Roland Garros, donde llegó a cuartos cayendo derrotado ante Dominik Thiem, y en Wimbledon, donde Tomas Berdych se deshizo de él en la misma ronda.

Además, Djokovic ha concedido recientemente una entrevista al medio serbio Sportclub y ha comentado que "estoy tratando de estar en forma, no juego al tenis porque el codo todavía me duele. He trabajado mucho en fitness, trabajo todos los días y trato de estar en forma. Echo de menos la competición, pero no hasta el punto de que no sé qué más voy a hacer cuando no esté en el circuito. Hay muchas cosas hermosas que me están sucediendo ahora mismo, lo más hermoso es que Jelena y yo hace dos semanas fuimos padres la segunda vez".

Tanto Roger Federer como Rafa Nadal tuvieron largos parones y regresaron más fuertes que nunca; el año que viene se sabrá si al balcánico le ocurre lo mismo.

Sobre su momento actual, apuntó que “estoy contento de tener estos seis meses donde puedo, de alguna manera, organizar mi vida, sentar las bases de mi juego y acondicionar mi cuerpo y mi vida en los próximos años. Me gustaría decir que durante los próximos 10 años. Todavía quiero jugar, probarme a mí mismo ante los demás, ver mis límites, perfeccionarme".