Ferrero rechazó la capitanía de España

Ferrero dialogando con Federer. Foto: Zimbio.

Juan Carlos Ferrero, actual entrenador de Alexander Zverev, confirmó que recibió una propuesta de la real federación española de tenis para capitanear al conjunto español en la Copa Davis durante las próximas temporadas, un sueño que siempre tuvo pendiente y esperando con ansias. A pesar de ello, el momento y la situación en la que se encuentra el ex número uno del mundo no es el más oportuno y, por varios motivos, decidió desestimar el ofrecimiento.

Ferrero, para comunicar su decisión ante los medios de comunicación, lanzó un comunicado explicando las razones que le impiden hacerse cargo del Equipo Español de Copa Davis, en un momento difícil para los españoles que, a pesar de contar con las mejoras raquetas del circuito, no logran encadenar importantes victorias en dicha competición. En su carta, el hombre de 37 años de edad expresó que siempre ha sido su meta dirigir a España y que le da mucha pena tener que rechazar esta invitación.

“Siempre ha sido una de mis metas seguir siendo parte activa del deporte español y así lo hago a través de mi centro de entrenamiento. Me da mucha pena no poder aceptar esta posibilidad en este momento ya que inicié una colaboración con el tenista Alexander Zverev, y por responsabilidad profesional no encuentro adecuado cortar la misma por mucha ilusión que me haga sentir que vuelvo a representar a España en la máxima competición del tenis por equipos nacionales. Agradezco a la RFET y a su presidente por la confianza y espero que me puedan dar esta posibilidad en un futuro”, firmó Ferrero que deberá esperar hasta otra ocasión para cumplir con su sueño.

Finalmente, el ex jugador y entrenador del francés Richard Gasquet, Sergi Bruguera, asumió la responsabilidad de sustituir a Conchita Martínez en el puesto de capitán de Copa Davis.