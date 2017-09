Federer puso en duda su participación en París

Federer terminando un golpe.

“Las próximas semanas serán muy importantes. Shanghai, Basilea, quizás París y el Másters de Londres”, comentó Roger Federer en relación a las competiciones que lo tendrán presente en lo que queda de la temporada. La incertidumbre crece con respecto a su participación en París, un torneo que él no considera primordial y que está considerando evitar para llegar mejor descansado y preparado al torneo de Maestros de Londres, su principal objetivo.

La lucha por el número uno del ranking quedó un tanto marginada de la cabeza del suizo, que se permitirá planificar sus prioridades de acuerdo a su estadio físico, tal como la hecho en todo el 2017. Con la victoria en el Abierto de los Estados Unidos, Rafael Nadal picó en punta y le sacó una importante ventaja de 2.000 puntos al genio de Basilea que ya no considera una meta principal la recuperación del primer puesto del ranking ATP. Está más que claro que Roger exigió todo lo que tenía para intentar seguir haciendo historia y recuperar el número uno el mundo a sus 36 años. Sin embargo, el cuerpo le pasó factura, provocandole una lesión justo antes de disputar la final de Montreal con Alexander Zverev. Pero de los errores, Federer aprende y ahora prefiere recuperarse a pleno para obtener otro título en este fantástico 2017.

“Llegar al número uno se volvió un objetivo secundario para mí por la distancia que sacó Nadal. Me concentraré en mí mismo y jugaré cuando me sienta listo”, disparó el suizo que se ha vuelto un verdadero estratega de cómo se debe planificar y ejecutar el duro calendario que se les presenta a los tenistas. Roger, que no llegó del todo listo al US Open, se entrenará con el preparador físico Pierre Paganini (entrenador del suizo desde hace 17 años) con la ilusión intacta de llegar en excelente forma al Másters de Londres, torneo que ha conquistado en seis oportunidades.