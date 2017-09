Rafael Nadal: "Moyá ha sido una inyección de energía positiva para mí"

Nadal festejando en un torneo. Foto: VAVEL

Con la caballerosidad y la tranquilidad que lo caracteriza, Rafael Nadal acudió a una entrevista con el medio El Español en la cual se refirió a distintos temas, entre los que se destacaron su personalidad, su competencia con Roger Federer y cuáles fueron los aspectos mejorados en su juego a partir de la asociación que hizo con Carlos Moyá, ex número uno del circuito. El balear demostró que, aún con toda una carrera gloriosa, siempre se pueden encontrar puntos a mejorar. Y vaya si lo ha hecho.

“Carlos ha sido un gran apoyo. Vino con ilusión y con la creencia de que haciendo una serie de cosas mis resultados podían ir mejor. Y me ha servido, ha sido una inyección de energía positiva para mí. Hemos cambiado un poco la forma de entrenar, para Toni también ha sido bueno. Cuando llevamos tantos años dentro de una misma rutina es complicado cambiar. En los entrenamientos diarios ha llegado una persona nueva como Carlos y ha venido con ideas más específicas. Cuando llega alguien nuevo es más fácil escuchar porque es algo diferente. Estoy muy satisfecho con el trabajo de los tres”, afirmó Nadal.

El de Manacor tiene bien en claro que la educación y la modestia son valores fundamentales para conseguir los propósitos y cada declaración que brinda es una lección de vida para los oyentes. “Si todos nos exigiéramos más a nosotros mismos, en lugar de exigir tantos a los demás, el mundo iría mejor”, ratificó Rafa que no se ve como un hombre infalible ni un modelo para nada, sino como una persona que simplemente juega bien al tenis. “Soy una persona común y corriente. Las cosas han salido bien y las he llevado con normalidad. He intentado que mi actitud dentro y fuera de la pista fuera la correcta, cometo errores como todo el mundo”, afirmó el vigente campeón del US Open.

Por último, el balear habló sobre la lucha que mantiene con el suizo Roger Federer por ser el máximo ganador en la historia de Grand Slam. Sin embargo, Rafa no considera como un objetivo cercano superar el legado del de Basilea. “Para mí no era un reto ser número uno este año y ahora puede llegar a ser un objetivo intentar terminar el año en esa posición. Superar a Federer ahora mismo no es un reto ni un objetivo. Ojalá se diera en el futuro y entonces pasaría a serlo. Soy feliz con lo que hago, estoy centrado en mi carrera y no me preocupo mucho de los demás”, finalizó el número uno del planeta.