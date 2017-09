Djokovic: “No juego al tenis porque el codo todavía me duele”

Novak Djokovic en acción. Fuente: Rodrigo Torrellas (VAVEL)

Hay que remontarse a los cuartos de final de Wimbledon para ver imágenes del serbio dentro de una cancha de tenis. El nacido en Belgrado, que ya venía arrastrando problemas en su codo derecho, decidió abandonar el partido ante Tomas Berdych por el malestar que le generaba ese dolor. Posteriormente se conoció la peor noticia: Nole anunció que no jugaría más hasta el 2018 por recomendación de su médico. Desde ese momento, el campeón de doce grandes dejó de tener presencia en los medios y poco se supo del proceso de su rehabilitación.

Djokovic, decidió acudir a una entrevista con un medio serbio y comentó cómo se encuentra tras varios meses de ausencia. “Estoy tratando de estar en forma, no juego al tenis porque el codo todavía me duele. He trabajado mucho en fitness, trabajo todos los días y trato de estar en forma. Echo de menos la competición, pero no hasta el punto de que no sé qué más voy a hacer cuando no esté en el circuito”, afirmó Nole que no se vuelve loco pensando en su regreso y que prefiere complacerse organizando su vida y su juego para los próximos años.

“Hay muchas cosas hermosas que me están pasando ahora mismo, lo más hermoso es que Jelena y yo hace dos semanas fuimos padres por segunda vez”, comentó encantado el ex número uno del mundo. El serbio no se pone planes fijos pero aseguró que aún tiene el deseo de competir y seguir perfeccionando su juego. “Veo muchos elementos del juego con gran espacio para mejorar. Tal vez otros no lo vean, pero es bueno que mi equipo lo vea, así que hay espacio para analizar y mejorar”, declaró.

Luego de muchos años de dura competencia, viajes largos y miles de esfuerzos que van de la mano con la vida del tenista, Nole considera este momento como una oportunidad para reflexionar y disfrutar de otros aspectos de su vida. Y muchas veces, como sucedió con Federer, puede ser un arma letal para volver al circuito renovado de energías. “Por primera vez en mi vida, tengo cinco meses en los que me puedo subir gradualmente el nivel, la forma física y buscar un cambio mental para cuando venga la nueva temporada, así que espero estar en mi máximo nivel”, finalizó Novak que, seguramente, será una gran amenaza en 2018.