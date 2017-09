Pliskova acelera en Wuhan

Google Plus

Después de sufrir más de la cuenta en el día de ayer ante la china Shuai Zhang, Karolina Pliskova recuperó sensaciones con una contundente victoria, 6-2 y 6-1, ante otra jugadora local, Qiang Wang, con la que alcanza por segunda vez en su carrera los cuartos de final del WTA Premier 5 de Wuhan.

23 golpes ganadores para Pliskova por sólo siete errores no forzados Wang, actual número 55 del mundo y que en la primera ronda había dejado fuera a la flamante campeona del US Open, la estadounidense Sloane Stephens, no fue rival para una Pliskova más consistente que en su primer partido y que marcó distancias desde muy pronto, concretamente en el cuarto juego del primer set con el primero de los cuatro 'breaks' que logró en el partido. La checa certificó su dominio cerrando la primera manga por 6-2 tras quebrar otra vez el servicio de su rival.

Wang intentó quemar sus últimas naves en el inicio del segundo set pero tras el 1-1 inicial, Pliskova no dio opción al hacerse con los siguientes cinco juegos de forma consecutiva (6-1). La checa selló su contundente victoria, en sólo 48 minutos, llevándose 20 de los últimos 22 puntos en juego. Su rival en los cuartos de final será la australiana Ashleigh Barty, número 37 del ránking WTA pero que está protagonizando una de las sorpresas más positivas del torneo al deshacerse tanto de la británica Johanna Konta (6-0 4-6 y 7-6) como de la polaca Agniezska Radwanska (4-6 6-0 y 6-4), quinta y novena cabezas de serie del cuadro, respectivamente, en sus dos primeros partidos.

Pliskova y Barty se han medido en dos ocasiones hasta la fecha, las dos en hierba y en el mismo torneo, Nottingham. En 2012 venció Barty mientras que la checa se impuso en su duelo del año pasado.