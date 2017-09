Radwanska entra en el club de las 500 victorias

Google Plus

La polaca Agnieszka Radwanska se clasificó a la tercera ronda del Abierto de Wuhan en China luego de vencer en sets corridos con parciales de 7-5 7-5 a la alemana Julia Goerges, triunfo que le ha valido para firmar su entrada en el selecto grupo de las 500 victorias en cuadros principales dentro de la WTA. Radwanska venía de perder el mes pasado ante Goerges en Cincinnati, pero logró reestructurarse para sumar su cuarta victoria sobre la alemana en seis enfrentamientos.

El partido comenzó sin quiebres en los primeros seis juegos, siendo precisamente el sexto el que ofreció las primeras ocasiones de ruptura a favor de la alemana, con triple oportunidad. La derecha de Goerges fue la marca personal que le permitió abrir los espacios en la cancha para definir tanto de ese golpe como de revés.

Pese a la oportunidad en contra, Radwanska ganó cinco puntos consecutivos para luego tener ella ocasiones de quiebre. La ruptura no llegó sino hasta el duodécimo juego con la alemana al saque, quien terminó estrellando la derecha contra la red para que se produjera el primer quiebre del partido y con ello el primer set favorable a la polaca. Tras la primera ruptura aparecieron otras de forma sucesiva en el arranque del segundo set. Radwanska quebró primero para colocarse 2-0, Goerges respondió de inmediato en el comienzo de una seguidilla de cuatro juegos de puras rupturas. Después de ello, se mantuvo la paridad del partido hasta nuevamente el duodécimo juego.

Radwanska generó triple oportunidad de avanzar a la tercera ronda luego de un tiro ganador con el que superó en la red a Goerges. La alemana pudo aferrarse a su servicio para zafar las dos primeras ocasiones, una con una volea y otra con una volea con swing, pero en la tercera erró con una derecha ancha, dejando el triunfo en manos de la polaca tras una hora y 55 minutos.

El 12 no fue el número del día para Goerges, 12 fue el juego clave para Radwanska con quiebres decisivos en ambos sets y 12 fue el número tanto de tiros ganadores como de errores no forzados con el que la polaca le ha derrotado. La potencia de Goerges no estuvo tan certera como en Cincinnati y eso lo ha capitalizado Radwanska para clasificarse a la tercera ronda, donde su rival será la australiana Ashleigh Barty.