Kasatkina hunde a Halep

Daria Kasatkina dio la sorpresa eliminando a la número dos del mundo. Imagen: Zimbio

Partido de segunda ronda en el torneo de Wuhan, China. Simona Halep reaparecía en el circuito después de su batacazo en el US Open, donde se despidió en primera ronda tras ser eliminada por la rusa María Sharapova. Se enfrentaba a la también rusa Daria Kasatkina, número 31 del ranking y a la que había vencido en las dos ocasiones en las que se habían cruzado en el circuito WTA.

Simona fue incapaz de ganar su servicio

El encuentro empezó con un ritmo de intercambios muy altos, las dos salieron con mucha fuerza y se veían largos intercambios y buenos golpes ganadores. Halep se hizo con el primer juego al romper el saque de su rival, sin embargo la rusa reaccionó y se aprovechó de los malos porcentajes de saque de la rumana. Sólo ganaba un ocho por ciento de los puntos con su segundo servicio. La rusa encadenó hasta cinco juegos consecutivos y se puso cinco a uno arriba. Simona pudo romper el saque de Daria y poner el dos a cinco. En el siguiente juego y en 41 minutos, la rusa cerró el set con un cómodo seis a dos. Era la primera vez que le ganaba un set a Halep en sus enfrentamientos.

Kasatkina arrolló en el segundo set

En el segundo juego del segundo set, Halep pudo por fin ganar un juego con su saque. Incluso tuvo opciones de romper en el siguiente y ponerse por delante e intentar la remontada. La rusa no se dejó impresionar ante el empuje de su rival y consiguió salvar su servicio poniendo el dos a uno. A partir de ese juego, Halep desapareció de la pista y no volvió a sumar mas juegos a su marcador. Kasatkina se veía decidida a ganar por primera vez a Halep y no perdonó apoyada en su gran golpe de derecha. En tan solo 31 minutos cerró el partido con un drive ganador, consiguiendo su victoria mas importante, nada menos que sobre la número dos del mundo. Simona Halep sigue sin levantar cabeza, tras perder su segunda final en Roland Garros esta temporada, la rumana no encuentra su juego que se caracteriza por la seguridad y regularidad. Kasatkina se enfrentará en los octavos de final a su compatriota Ekaterina Makarova.