Muguruza domina la WTA Race rumbo a Singapur

Muguruza celebrando una victoria en Tokyo | Foto: Zimbio

Garbiñe Muguruza sin duda está en un estado de gracia envidiable, la caraqueña por fin logró hacerse con la primera posición del ranking mundial, posición que igual tendrá que defender hasta final de año si es que quiere terminar como la número uno del mundo y comenzar el 2018 como la mejor de todas en el primer Grand Slam del año, teniendo muy cerca a Halep, Svitolina y Pliskova.

El torneo de maestras reúne a las mejores ocho tenistas del año, luego de una semana de tenis y con una nueva actualización, este 25 de Septiembre, se mantiene la española en lo más alto, cuando falta menos de un mes para el inicio del torneo. Muguruza lidera la clasificación con 5.491 puntos, que la tiene 466 puntos por encima de Simona Halep, quien con 5.025 puntos ocupa la segunda posición en este ranking. La checa Karolina Pliskova pasó a ocupar la tercera posición en detrimento de Elina Svitolina que ahora es cuarta. La gemela Pliskova tiene 4.896 puntos, apenas 86 puntos arriba de la ucraniana que tiene 4.815 puntos.

La clasificación se encuentra muy ajustada hasta la sexta posición de este ranking. En el quinto lugar se encuentra la danesa Caroline Wozniacki con 4.620 con apenas ocho puntos por encima de la siguiente en el ranking que es la jugadora más veterana de las candidatas a clasificarse, la norteamericana Venus Williams que cuenta con 4.612 puntos. El séptimo lugar ahora lo ocupa la letona Jelena Ostapenko que con 3.772 supera a Johanna Konta que ocupa la octava posición con 3.655 puntos.

No hay que descartar de esta lucha a las próximas 16 de este ranking, ya que con el Premier Mandatory de Beijing el próximo 30 de septiembre todo podría pasar, sabiendo que en la WTA siempre hay lugar a las sorpresas. Además a ese torneo, también está en disputa el Wuhan Open que repartirá puntos importantes que pueden servir para meterse en la pelea por la clasificación.

Kristina Mladenovic (9) con 2.876 puntos puede que no entre en la pelea por el mal cierre de año que está teniendo la francesa. A la veterana Svetlana Kuznetsova (10) con 2.846 puntos, no se le puede dar por muerta hasta que ya no haya posibilidades matemáticas, porque si algo tiene la rusa es la capacidad para luchar ante la adversidad. Las norteamericanas CoCo Vandeweghe (11), Slone Stephens (12) y Madison Keys (14) están teniendo un cierre de año espectacular que las podría impulsar al torneo de las ocho masters. Anastasija Sevastova (13), Anastasia Pavlyuchenkova (15) y Caroline García (16) también podrían meterse con un envión final.

Sorprende que no estén en estas primeras 16, Angelique Kerber (17) y Dominika Cibulkova (19) quienes han tenido un año para el olvido y seguramente no puedan disputar este año el torneo de maestras que bien supieron disputar el año pasado, incluso disputarse entre ambas el torneo en una final que dejó como ganadora a la eslovaca, por eso es que sorprende que ambas se queden fuera en este 2017. Sin embargo a los grandes tenistas nunca se le pueden dar por muertos, así que debemos esperar a ver que pasa con ellas.