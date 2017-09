Kerber vuelve a las andadas

Google Plus

Tras una buena semana en Tokio en la que llegó hasta semifinales, Angelique Kerber ha vuelto a la cruda realidad. La ex número uno del mundo ha cedido a las primeras de cambio del WTA Premier 5 de Wuhan (China) al verse remontada por la francesa Caroline Garcia, actual número 20 del mundo. Después de un buen arranque de partido, Kerber se vino abajo a mediados del segundo set y terminó entregando totalmente el partido a su rival.

Kerber pagó caro su desacierto en las bolas de break: dos de ocho por cuatro de siete de Garcia Kerber fue de más a menos durante el partido. La duodécima cabeza de serie arrancó muy sólida y en el primer set recordó a la tenista infranqueable que había sido durante todo el año pasado. Tras el 3-3 inicial, Kerber logró sus únicas dos roturas de servicio del partido para cerrar la primera manga a su favor por 6-3.

Kerber se hunde y Garcia la remata

Pero tras el descanso entre set y set, las dudas y la inconsistencia que viene mostrando Kerber durante este 2017 aparecieron de nuevo sobre la pista. La alemana cedió su servicio en el tercer juego (2-1) y desde ese momento perdió el control del partido para no volver a recuperarlo.

Esta es la segunda victoria de Garcia sobre Kerber en cinco enfrentamientos, la primera desde 2014 Garcia, por contra, se fue creciendo con el paso de los juegos y, sobre todo en el aspecto mental, demostró estar más preparada que su rival. Esto se vio reflejado en el cuarto juego del segundo set. Garcia había logrado su primer 'break' del partido y logró consolidar su ventaja tras salvar cuatro bolas de rotura. Kerber terminó muy tocada moralmente tras ese juego y vio cómo la francesa le devolvía el 6-3 de la primera manga.

El set definitivo fue una continuación de lo visto en el final del segundo. Garcia se encontraba crecida y Kerber ya no tenía ninguna respuesta. La francesa sentenció el partido con un 5-0 fulgurante y, aunque Kerber logró salvar el rosco con su servicio, no tuvo problemas para cerrar el encuentro por 6-1 y ahondar aún más en la crisis de la germana, que parece no tener fin.

La siguiente rival de Caroline Garcia será la estadounidense Christina Mchale, que ocupa el puesto número 79 del mundo y vencedora ante la italiana Roberta Vinci en el encuentro de primera ronda.