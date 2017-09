Europa gana la espectacular Laver Cup

Google Plus

Federer, el héroe de la Laver Cup. Foto: zimbio.com

El Maestro Roger Federer venció en el último partido de la Laver Cup a Nick Kyrgios y puso el 15-9 en el marcador, para certificar la victoria del equipo europeo y poner el colofón final a tres días increíbles, donde se han jugado partidos espectaculares, como el de Roger y Rafa juntos. Un torneo que pasará a la historia del tenis, por ese dobles, por el triunfo final del suizo y por homenajear a una de las leyendas del tenis mundial, Rod Laver.

A quien le digan que este torneo era un torneo de exhibición, no se lo podrá creer, porque ha tenido de todo: entretenimiento, lucha, sacrificio, emoción, sufrimiento, entrega por parte de todos los jugadores, gran ambiente en las gradas y, sobretodo, espectáculo, mucho espectáculo, para demostrar que este torneo es único, especial y inigualable. Y, como todo buen torneo, tuvo que acabar con el mejor partido del campeonato. Federer y Kyrgios nos deleitaron con un grandísimo tenis que hizo disfrutar a los espectadores que poblaban las gradas del O2 Arena de Praga y a los que lo veían por la televisión.

Kyrgios comenzó muy agresivo el partido

En el primer set, se vio a un Kyrgios muy enchufado y agresivo desde el primer momento, tanto en el saque como en el resto. Eso se notó en el quinto juego del choque, donde el aussie metió el primer zarpazo en el partido, consiguiendo el break en la primera oportunidad que tuvo. Esa rotura fue un jarro de agua fría para Roger, que no pudo contrarrestar el gran nivel mostrado por Kyrgios. Aún así, el suizo no se rindió y, en el octavo juego, luchó durante 10 minutos, teniendo hasta tres bolas de rotura, pero no pudo romper el saque del australiano. Por tanto, consiguió el primer set el número 20 del mundo por 6-4 después de un set largo, de 48 minutos.

El segundo set, muy igualado, que se decidió en un tie break de infarto

Después del gran primer set que disputó, era normal que Kyrgios bajara un poco el pistón. Tanto que, en el cuarto juego, le rompió el saque Federer para ponerse 3-1. Pero Kyrgios no dio su brazo a torcer, se volvió a enchufar y consiguió el contrabreak en el siguiente game. A partir de ahí, mejoraron los dos sus prestaciones y se vieron los mejores momentos del choque, donde Federer sacó su varita mágica a pasear.

No había mejor manera de acabar el set que con un tiebreak, donde Kyrgios cometió un error infantil, que provocó que fuera a contracorriente toda la muerte súbita. Llegó al 6-3 Federer y tenía tres bolas de set, pero las salvó Nick con un desparpajo brutal. Una volea amortiguada cruzada, un ace y un revés paralelo a contrapié le sirvieron para continuar en el set. Pero hasta ahí llegó el australiano. Dos puntos seguidos de Federer para ganar el tiebreak por 8-6 y mandar el partido al definitivo supertiebreak.

Federer remontó en el supertiebreak para ganar el partido

El supertiebreak iba a decidir el choque. Si ganaba Federer, Europa se proclamaba vencedora de la Laver Cup. En cambio, si ganaba Kyrgios, se tendría que decidir el torneo en un partido de dobles a un set.

Federer comenzó fallando con una doble falta para darle ventaja al aussie, 2-0. Recuperó esa desventaja el suizo para ponerse 3-2, pero, con dos minibreaks de Kyrgios, hacía saltar las alarmas al equipo de Europa. El supertiebreak fue avanzando con Kyrgios por delante en el marcador, hasta que llegaron al 8-8, después de un error del australiano. Metió un derechazo a la línea Kyrgios para tener su primera bola de partido, pero Federer la salvó, 9-9. El suizo consiguió el siguiente punto y, en su primera bola de campeonato, mandó Nick Kyrgios la bola a la red. Ganó Roger Federer el partido y le dio a Europa la Laver Cup 2017.

Grandísima iniciativa que hizo Roger con este torneo, homenajeando a una leyenda del tenis como es Rod Laver. El año que viene disfrutaremos más con esta Laver Cup y se trasladará a Chicago (Estados Unidos). Ya estamos contando los días para volver a disfrutar de este acontecimiento único en el tenis.