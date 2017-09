Peter Gojowczyk estrena su palmarés ATP en Metz

El alemán Peter Gojowczyk, de 28 años y actual número 95 del mundo, estrenó su casillero de títulos ATP con su triunfo en el torneo de Metz (Francia), de categoría 250 y que reparte 482.000 euros en premios. Gojowczyk, que llegaba a esta final desde la fase previa, frustró las esperanzas que el público local tenía puestas en su jugador, Benoit Paire, al que derrotó en dos mangas en poco más de una hora de juego.

28 golpes ganadores para Gojowczyk por 19 errores no forzados. Paire, por su parte, acabó con 24 y 29, respectivamente El tenista alemán se mostró muy sólido desde el principio y no acusó en ningún momento los nervios de estar por primera vez en una final de un torneo ATP. Paire, por contra, no se encontraba tan a gusto como el día anterior ante el georgiano Basilashlivi. De hecho, el francés no gozó de ninguna bola de 'break' en todo el encuentro y dio la sensación de ir siempre a remolque. Tras varios avisos, Gojowczyk desequilibró el partido al quebrar el servicio del galo en el undécimo juego (6-5). Tras un largo y precioso intercambio entre los dos jugadores, el 'passing shot' de Paire se quedaba en la red y con ello el francés ponía en bandeja a su rival la consecución de la primera manga. Gojowczyk no falló con su servicio y sentenció por 7-5 tras 37 minutos de juego.

Paire acusa el golpe

Tras ceder el primer set había dudas de cómo reaccionaría Paire y si su cabeza le permitiría seguir peleando por darle la vuelta al partido. Pero esa incertidumbre quedó resuelta nada más comenzar la segunda manga. El de Avignon volvió a mostrar su peor cara y no opuso ninguna resistencia al ceder los primeros cuatro juegos del set (4-0).