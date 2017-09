Previa ATP 250 Shenzen: comienza la andadura asiática

Google Plus

Berdych posa con el título de campeón de 2016 que no podrá defender este año. Foto: ATP World Tour

La cuarta edición del torneo de Shenzen no contará con ninguno de sus dos anteriores campeones, ni Andy Murray (2014) ni Tomas Berdych (2015 y 2016) estarán presentes en el torneo. Debido a ello consagraremos un nuevo campeón en Shenzen el próximo domingo. Esta edición contará con grandes nombres como los hermanos Zverev y David Goffin entre otros.

Alexander Zverev quiere uno más

Sin duda uno de los tenistas más exitosos de esta temporada ha sido Alexander Zverev, el nextgen alemán ha logrado cinco títulos hasta el momento y buscará un quinto el zona asiática. El año pasado Alex logró los cuartos de final en Pekín y tercera ronda en Shanghai, su objetivo principal es obviamente mejorar esa gira asiática de 2016 y avanzar más en la clasificación.

Zverev que viene de jugar la Laver Cup probablemente debute el jueves ante el wildcard Zhang o el belga Darcis. El joven alemán tiene un cuadro muy asequible ya que es el primer cabeza de serie y es el principal favorito para llevarse el título en esta edición. Podría haber también un choque entre hermanos (Alex y Mischa) en semifinales.

Goffin estará presente también

El belga cuajó una gran gira asiática el año pasado con una final en Tokio y una buena actuación el Shanghai donde eliminó a Juan Martín del Potro. Serán tres semanas muy exigentes para Goffin que buscará defender el máximo de puntos posibles. David que no ha ganado un título ATP desde 2014 buscará romper esta mala racha de más de tres años en un torneo donde puede cuajar sin duda alguna un muy buen papel y hacerse con el título. Goffin debutará ante Santillan o Donskoy en la segunda ronda y el máximo obstáculo para él en el camino a la final sería Paolo Lorenzi.

Mischa comienza su defensa de puntos

El mayor de los hermanos Zverev comenzó su escalada en la clasificación el año pasado en la gira asiática. Alcanzó los cuartos de final en Shanghai plantando cara al gran Novak Djokovic pero finalmente fue eliminado por el serbio en una gran batalla. Mischa viene de cuajar una gran temporada pero ahora en estos últimos dos meses defenderá unos 500 puntos más o menos. Esta semana será muy importante para el alemán que ante la ausencia de la mayoría de tenistas de alto nivel tendrá la oportunidad de hacer algo importante como hizo esta semana en Metz.

¿Habrá sorpresas?

Debido a que este torneo solo contará con la presencia de dos integrantes del top20 muchos tenistas ajenos a esos puestos buscarán cuajar una gran actuación o incluso ganar el torneo. Nombres como Lorenzi (cuarto cabeza de serie), Sousa, Dolgopolov o Young a priori no parecen jugadores como para alzarse con el título pero a medida que avance la semana y alguno de los tres favoritos se elimine podrían empezar a coger protagonismo. Los tres primeros ya han alcanzado dos finales ATP esta temporada, aunque solo Dolgopolov fue capaz de alzar un título.

Un nuevo campeón e incluso nuevo finalista

Además de no contar con ningún campeón de las pasadas tres ediciones, tampoco podremos contar con ningún finalista. Tommy Robredo (finalista de 2014), Guillermo García-López (finalista de 2015) y Richard Gasquet (finalista de 2016) no disputarán este torneo. Sin duda alguna los jugadores que ya han logrado buenos resultados en este torneo se han centrado en otros torneos. Los tres finalistas han disputado torneos menores como los ATP Challenger Tour y no sabemos si jugarán algún torneo de esta gira asiática, aunque en el caso del francés es muy probable.