Fognini sorprende a Bautista en San Petersburgo. Fuente: Getty Images

Fabio Fognini es ahora el gran favorito para llevarse el ATP 250 de San Petersburgo, y todo gracias a que ha conseguido el pase a la final tras ganar al español Roberto Bautista-Agut en tres sets, 2-6 7-6 (2) en dos horas y media de partido. El rival del tenista italiano será Damid Dzumhur.

El jugador de Sanremo no fue el que mejor comenzó sobre la pista del torneo ruso, ya que desde el inicio, Bautista Agut fue más convincente con su juego y sus saques fueron más rápidos. A Fognini le costaba, aunque no demasiado, mucho más ganar su servicio, pero el encuentro estuvo en todo momento igualado. Sin embargo, cuando mejor se sintió el español sobre la pista, más empeoraron las sensaciones de Fabio Fognini, que sin saber como parar a su rival, perdió su saque (4-2). Esto aun le dio mayor confianza a Bautista Agut, que ganó con sencillez el siguiente juego y sentenció el primer set con una nueva rotura, que no vendió fácil Fognini (6-2).

El italiano inició el segundo set con ganas, consciente de que era su momento para cambiar las cosas, y así lo demostró compitiendo más el juego de su rival. Sin embargo, y aunque parecía que Fognini estaba en el buen camino, Roberto Bautista se hizo fuerte y respondió a la embestida del italiano con una rotura de su servicio (3-1). A pesar de ello, Fognini no se iba a dar por rendido en su estrategia y devolvió la moneda al tenista de Castellón, poniendo el partido equitativo (3-2).

Con la igualdad llegó la emoción

Y aunque el jugador español parecía que volvía a dominar un encuentro que parecía tener ganado en el primer set, los siguientes juegos fueron monótonos, igualados y con falta de ideas para descolocar al rival por parte de ambos tenistas. De esta manera, se acabó en el tie break, el momento más interesante de todo el encuentro, y donde se vivió un bonito duelo, en el que a pesar de tener dos puntos de partido en contra, Fognini se hizo con el set (6-7).

En el tercer set, el ritmo tan competitivo se siguió viendo en los primeros juegos, que fueron interesantes y largos a la vez, y en el que ambos mostraron su mejor versión. Tras estos, un leve descenso de la competitividad, pero de nuevo, los puntos disputados se volvían la norma en el encuentro, que no tenía dueño claro. Y en eso, el ritmo cambió de repente, con juegos cortos, monótonos y sin emoción, fue como si los dos tenistas se hubieran dado cuenta de que estaban abocados al tie break sin poder evitarlo. En ese instante, Fognini fue mucho mejor que su rival por primera vez, y eso le valió el partido y un puesto en la final de San Petersburgo, donde será favorito.