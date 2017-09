Bautista, a semis de San Petersburgo tras arrollar a Troicki

El tenista español Roberto Bautista mejoró notablemente sus prestaciones con respecto al día de ayer y ya se encuentra en las semifinales del ATP 250 de San Petersburgo (Rusia) tras su victoria por la vía rápida ante el serbio Viktor Troicki, número 47 del ránking ATP. El de Castellón de la Plana, que suma ya cuatro triunfos sobre su rival de hoy en otros tantos enfrentamientos, no tuvo excesivos problemas en un encuentro que dominó prácticamente en su totalidad.

Troicki cometió 35 errores no forzados por los 22 de Bautista. El español también estuvo mejor en golpes ganadores, 13 por 6, respectivamente Pese a comenzar con un 15-40 en contra en su primer servicio del partido, Bautista no tuvo problemas para salvar la situación y a partir de ahí hacerse con el mando total del choque ante un Troicki demasiado errático y que, salvo el principio del segundo set, no creyó demasiado en sí mismo. El español, primer cabeza de serie del cuadro, sí supo aprovechar sus oportunidades y rompió dos veces consecutivas el servicio del serbio para encarrilar el primer set con un claro 5-0. Troicki salvó el rosco anotándose su primer juego del partido pero acto seguido Bautista no perdonó y puso el 6-1 definitivo.

Bautista frena la tímida reacción de Troicki

Fue en el comienzo del segundo set donde el español tuvo el único momento complicado del partido. Dejando a un lado los errores y mostrando más consistencia, Troicki comenzó con 2-0 arriba en el marcador y dispuso de un 40-30 para confirmar la rotura.