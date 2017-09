Mahut se hizo cargo de un Brown desconcentrado

Nicolas Mahut en búsqueda del Top 100. Imagen:Zimbio

El veterano francés Nicolas Mahut continúa con su envión para regresar al Top 100. El actual número 107 del mundo y está a tiro de lograrlo, luego de ganar cinco partidos en el Abierto de EE.UU. donde luego de atravesar la ronda de clasificación llegó a la tercera ronda por segundo consecutivo año. Hoy debía afrontar un duro partido, por la calidad del rival y además por el modo en que juega Brown, quien un día puede ganarle a Nadal y en el próximo partido puede perder con un jugador que transita su vida por los Future. Dustin es una caja de sorpresas y hoy no fue un día especial, jugo un desastroso primer set y luego más metido en el partido estuvo a punto de quedarse con el segundo.

Un primer set para el olvido de Brown

Luego de que ambos comenzaran dominando sus servicios con facilidad, después del segundo cruce de sillas el alemán, se descontroló, salió de foco y empezó a regalar puntos. Esto le facilito las cosas a Mahut quien tras un doble punto de quiebre ejerció presión sobre el revés de Brown y se quedó con el saque de su rival. Dustin más enfocado en hacer lujos que en meterse en el partido le fue haciendo las cosas demasiado fácil al francés, quien estuvo muy preciso con su primer servicio. Un ítem aparte a una devolución mágica de Brown haciéndose pasar la raqueta por atrás tras un potente primer saque de Mahut, y sorprendiendo al francés con la devolución.

La magia del alemán no podía derribar la potencia del francés, quien con sus años dentro de la cancha nunca perdió el control y sostuvo su servicio y volvió a quebrar a Brown en siguiente juego para colocarse 5-1, con el saque a su favor. Fue así que tan solo veinticuatro minutos el francés se quedó con el primer set con un dominio total de las acciones, esperando el error de su rival y jugando sobre todo con seriedad.

Se emparejan las acciones

El segundo set fue un mundo aparte, Brown empezó a jugar en serio y a meter el primer servicio gano fácil el primer juego de saque y luego gracias al apuro del jugador francés se quedó en cero con el saque de Mahut, pasando a tener el dominio del juego. El dominio de Dustin duró hasta el noveno juego, donde el alemán volvió a ser el del primer set, perdió el control del juego, no movía las piernas luego de cada servicio y eso generó que el francés disponga de tres puntos de quiebre, que logró resolverlos con un impresionante globo, ahora el sorprendiendo con magia a Brown.

Luego del quiebre se emparejaron las acciones hasta llegar al tie break, y en este tipo de definiciones el que menos errores comete es el que gana, y para Brown estar tentado a cometer errores es una misión imposible. Y fue así que a pesar de que Dustin estuvo bastante controlado y cometió pocos errores no forzados Mahut con un miniquiebre más se quedó con el set y el partido. Mahut hoy tuvo una prueba de control muy difícil, no es fácil jugar contra el alemán, quien no es un jugador que no de mucho ritmo de juego y eso puede sacar de foco a cualquier jugador del circuito. Su próximo rival es el holandés De Schepper, un espejo de Mahut, un juego de saque y red donde se presagia seguramente un encuentro muy parejo.