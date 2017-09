La inesperada salida de Conchita Martínez

Google Plus

Conchita, durante una eliminatoria. Foto: Zimbio

Casi una semana después de conocer la noticia de la no renovación de Conchita Martínez como capitana del equipo de Copa Davis (masculino) y Copa Federación (femenino), Rafa Nadal y Garbiñe Muguruza han dado la cara para opinar sobre el tema, rompiendo el silencio que ha dominado en sus compañeros y compañeras. Al contrario que con Gala León, cuando todos los tenistas criticaron su nombramiento por inexperiencia -aquel asunto terminó con el cambio de presidente de la RFET, ahora Miguel Díaz- los números uno del tenis mundial no han tenido malas críticas a la ya ex capitana.

Rafa Nadal, que este miércoles ha presentado el enfrentamiento entre Europa -donde jugará el dobles junto a Roger Federer- y resto del mundo, ha dicho que estar tres años al frente del equipo es un tiempo razonable. "Su labor ha sido muy buena y se merece un gran reconocimiento por la situación tan complicada que había cuando llegó. Los jugadores nos hemos mantenido al margen y hemos dejado toda la responsabilidad en la federación"; ha afirmado el manacorí.

"Me hubiese gustado que Conchita continuara". Así de rotunda se ha mostrado Garbiñe Muguruza, que con su victoria de esta mañana en la primera ronda de Tokyo ante Monica Puig mantiene su número uno una semana más. La hispano venezolana ha manifestado su descontento, ya que Conchita también es su entrenadora y ambas viven un gran momento después de ganar Wimbledon este verano.

Conchita, que en los tres años al frente de la Davis ha devuelto al equipo al Grupo Mundial, no ha podido encontrar una dinámica ganadora en el equipo de la Copa Federación en los últimos cinco años. La de Monzón ha calificado de "irrespetuosa" la decisión, ya que esperaba una oferta de renovación.

España se medirá en casa a Gran Bretaña (Davis) y fuera ante Italia (Federación).