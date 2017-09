Dominika Cibulkova despide a Carla Suárez

Dominika Cibulkova se mostró muy agresiva y concentrada todo el partido. Imagen: Zimbio

Partido de primera ronda en el WTA Premier de Tokyo. Séptimo enfrentamiento entre la española Carla Suárez, 36 del ranking y la eslovaca Dominika Cibulkova, novena jugadora mundial y quinta cabeza de serie del torneo. El cara a cara es favorable a Cibulkova por cuatro a dos.

Cibulkova comenzó de manera arrolladora

En el inicio del primer set, la eslovaca salió enchufada ante una Carla que no encontraba su juego y se veía acorralada por la profundidad de los golpes de su rival. Cibulkova no daba opciones al saque, ganaba sus juegos en blanco y rompía en el cuarto juego el servicio de Carla. Lo hizo en dos ocasiones y con autoridad se puso con un marcador de cinco a uno. Con el set perdido, la canaria empezó a soltarse, su magnífico revés empezaba a hacer daño. Con su rival sacando para cerrar el set, las dos jugadoras sacaron lo mejor de su repertorio, Cibulkova dispuso de dos bolas de set que no pudo convertir. El juego se iba mas allá de los diez minutos, Carla consiguió romper y con ello maquillar el resultado que le era muy desfavorable. Se llegó al cinco a tres, Dominika tenía el saque por segunda vez para llevarse el set. Esta vez no hubo dudas por su parte y en 42 minutos se apuntó la primer manga.

Carla no tuvo opciones de remontar

El segundo set fue casi un paseo para la tenista eslovaca, no cedió ninguna bola de break y su cifra de golpes ganadores llegaba hasta 21. En el tercer juego, Carla cedió su saque en un juego luchado. A partir de esa rotura, las dos fueron manteniendo sus turnos de servicio sin mas sobresaltos. La de Bratislava llegó al cinco a tres y al resto para cerrar el partido. Rompió de nuevo el servicio de Carla y consiguió su pase a segunda ronda. Su rival en esa ronda será la ganadora del duelo entre su compatriota Jana Cepelova y la checa Katerina Siniakova.