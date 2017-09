Kohlschreiber pasa por encima de Tyurnev en primera ronda

Google Plus

El alemán Philipp Kohlschreiber debutaba en primera ronda del ATP 250 de San Petersburgo (Rusia) frente a Evgeny Tyurnev. El ruso de 20 años, el número 548 del ránking ATP y que entró al cuadro principal gracias a una invitación (Wild Card), tuvo como mejor ránking el puesto número 368, que consiguió el año pasado luego de ganar cuatro torneos Futures. Este año ha conseguido entrar a varios torneos Challengers tras superar la fase previa, pero no consiguió avanzar primera ronda. Su mejor resultado este año ha sido conseguir otro Future, en Rusia, el sexto de su carrera. Inexperto en este tipo de partidos y de torneos (era su primer partido ATP), cayó derrotado en una hora de partido ante un Philipp Kohlschreiber, que aunque no ha sido una de sus mejores temporadas, lo salvó con unos dos últimos meses buenos, llegando a semifinales del ATP 500 de Hamburgo, ganando el ATP 250 de Kitzbuhel y cayendo en cuarta ronda del US OPEN ante Roger Federer.

Fue un partido complicado de principio a fin del ruso, que empezó 5-0 abajo, cometiendo muchos errores no forzados (18). No tuvo mucha historia el primer set, y en 24 minutos cayó del lado alemán por 6-1.

En el segundo set vimos a un Tyurnev que empezó a jugar mejor, más suelto y metiendo más primeros saques. Aunque Philipp se puso rápidamente con break arriba inicial, el ruso lo recuperó al juego siguiente y luego con un juego en blanco se puso 2-1 el local. Avanzó el set y con 3-2 arriba para Evgeny tuvo la oportunidad de romper al alemán, pero tras un juego largo se llegó al tres iguales y ya se sabe lo que sucede en tenis (y en cualquier deporte) cuando no se aprovechan las oportunidades. Kohlschreiber rompió en el siguiente juego y se puso 4-3 arriba. Los últimos ocho puntos del partido se los anotó el mismo, cerrando así con el marcador de 6-1 y 6-3.

Philipp Kohlschreiber, quinto favorito del torneo, tendrá que esperar al miércoles para jugar su partido de segunda ronda. Su rival saldrá del enfrentamiento en el primer turno de la pista central del martes, entre el lituano Ricardas Berankis (número 177 del mundo y que entra al cuadro principal con "Ránking Protegido") y el alemán procediente de la fase previa, Daniel Masur (296).