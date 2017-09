Baghdatis y su servicio comienzan con buen pie en San Petersburgo

Google Plus

Foto: Zimbio.com

Marcos Baghdatis quiere poner fin de una vez a un año que ha sido muy malo para él. El jugador chipriota no ha logrado mantener regularidad durante la presente temporada con muchas derrotas inesperadas llegando a disputar varias citas menores a nivel Challenger Tour donde tampoco ha logrado despuntar. Marcos ha salido del top 100 y ahora mismo se encuentra ubicado en la plaza 122. Hoy, el bueno de Marcos dio síntomas de recuperación, sobretodo al servicio y con su golpe de derecha con el que logró desbordar a Horacio Zeballos y accedió cuajando un gran tenis a la segunda ronda del ATP 250 de San Petersburgo.

Horacio Zeballos está cuajando un año bastante bueno destacando sobretodo en su superficie predilecta, el polvo de ladrillo donde logró su único título como profesional en Viña del Mar. El argentino no ha podido pasar de ronda en Rusia pero no ha realizado una mala actuación en el día de hoy donde no logró aprovechar sus oportunidades y se vio totalmente superado por un superlativo Marcos Baghdatis.

El servicio, aval de Marcos Baghatis

Marcos Baghdatis volvió a recordar a ese jugador muy fiable al servicio y aprovechando gran parte de las oportunidades que su rival le ofrecía al resto. El chipriota conectó 18 saques directos, salvó seis de seis puntos de break en contra y desde el primer momento mostró una adaptación muy completa a la rápida pista indoor de San Petersburgo.

El primer se presentó muy igualado, ambos comenzaron con algo de dudas al servicio cediendo alguna que otra opción a su rival. El set fue avanzando sin sobresaltos hasta llegar al undécimo juego del partido donde el chipriota dio un golpe sobre la mesa y rompió el servicio del argentino para acto seguido apuntarse la primera manga por un resultado de 7-5. El segundo set fue muy parecido aunque Zeballos, mejoró notablemente sus prestaciones en el fondo de pista siendo mucho más agresivo con su golpe de revés. Pese a ello, Marcos no dio muestras de debilidad y fue mucho más constante que el argentino durante el segundo set.

El chipriota volvió a mostrarse imperial al servicio y salvó todas las oportunidades de las que dispuso su rival y aprovechó una de las tantas que tuvo en todo el partido. Marcos selló una gran victoria por parciales de 7-5 y 6-4 en una hora y 53 minutos de partido frente a Horacio Zeballos. Baghdatis se enfrentará a Damir Dzumhur por un puesto en cuartos de final. El bosnio superó al sexto cabeza de serie del torneo en su debut, Paolo Lorenzi no pudo con un Dzumhur que sigue en el mejor momento de su carrera.