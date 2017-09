La venganza de Kerber en Tokyo

Esta vez no hubo sorpresa, Kerber consiguió su pase a segunda ronda. Imagen: Zimbio

Primera jornada del WTA Premier de Tokyo. Se veían las caras en primera ronda, la japonesa Naomi Osaka, finalista en este torneo el año pasado, 46 en la clasificación mundial, y la ex número uno del mundo, la alemana Angelique Kerber, séptima cabeza de serie, esta semana ocupa el puesto 14 en el ranking. Era la segunda vez que se enfrentaban, hace casi tres semanas, en el US Open, la nipona se impuso con un claro 6-3 y 6-1, dejando fuera de combate a la que era la campeona defensora del título.

Kerber salió decidida

Desde el inicio, la japonesa empezó con un juego cargado de muchos errores no forzados, los juegos eran largos, con opciones de break para la alemana que no conseguía convertir. El break llegó a favor de Kerber con ayuda de la cinta de la red que dejó la bola muerta al otro lado de la pista. Esta rotura marcó el resto de la manga, Kerber mantenía la ventaja con un juego mas regular de lo visto en toda esta temporada que está siendo un calvario para la germana. Osaka pidió a su entrenador que bajara a pista para darle algún consejo para mejorar, su coach le comentó que no se jugara los golpes ganadores tan rápido. En el resto de este set, no hubo reacción por su parte y en 38 minutos, la alemana se hizo con el primer set con otro break en el último juego.

Tímida reacción de Osaka

En el segundo set, Kerber salió decidida a cerrar el partido, el primer juego se lo anotó en blanco. Con su saque parecía muy segura. Osaka por su parte parecía entregar el partido, gesticulaba de manera negativa por toda la pista y no encontraba los golpes ganadores de los que hace gala cuando está acertada. Sin embargo tuvo su oportunidad para la remontada, consiguió romper el saque de su rival en blanco, lo que le otorgó una ventaja de cuatro a dos.

Ese fue su último coletazo, Kerber reaccionó y recuperó el servicio perdido, igualó a cuatro y encadenó tres juegos consecutivos ayudada de nuevo por los numerosos errores de su rival. Con un seis a cuatro, Angelique Kerber cerró el partido y consiguió su pase para segunda ronda. La alemana tiene ante si el reto de intentar clasificarse para las finales de la WTA. Para ello tendrá que dar el máximo en la gira asiática y esperar resultados.