Argentina, cerca del precipicio

Google Plus

El equipo de Kazajistán al borde de Ingresar al grupo mundial. Imagen:@CopaDavis

Pensar que hace un año en la Argentina una gran cantidad de jugadores se pelaban para estar formando parte de la selección de tenis de su país y que para muchos fue un gran trampolín para su futuro. A esta altura del 2017, varios de los jugadores por programación de calendario o por ya haber cumplido su papel en el seleccionado le dio la espalda a esta serie y es así que el equipo sudamericano está al borde del descenso. Mañana depende de Guido Pella para quedarse en el grupo mundial. Pella que no estuvo lo más fino posible contra Kukushkin el viernes pasado tiene un rival como Nedovyesov, ex top 100 del mundo, que hoy tuvo una buena actuación ante lo desastroso que fue el partido de dobles, puede el argentino no tener un buen partido, perder y hacer que el seleccionado descienda.

El partido de dobles fue muy malo técnicamente, donde el equipo kazako dentro de sus limitaciones fue mejor, cometió menos errores, saco mucho mejor y debería haber ganado el en tres set. En Argentina el debut de Molteni no fue el esperado, parado en la cancha y para un experimentado jugador de doble ceder tantos juegos de servicios, demuestra que la Davis es totalmente distinta a un partido de ATP o Challenger.

El primer set tuvo un comienzo cerrado donde siempre pareció estar más del lado del equipo de Kazajstán que del Argentino, donde a la dupla de Nedovyesov y Khabibulin se la notaba más sólida, que no le molestaban los saques de los jugadores argentinos y las devoluciones eran misiles que ponían a los jugadores argentinos a jugar a la defensiva. El problema de los Kazakos era que esos misiles por momento se transformaban en errores no forzados y ese fue el punto crítico del primer set para la selección de Kazajstán.

Fue así que los Kasacos presionaron sobre el saque de Molteni quien tras una doble falta le cedió el servicio a sus rivales, todo parecía encaminado a un fácil cierre de set para Kazajstán pero a Khabibulin se le desvió la mira y empezó a errar todo lo que tiraba y con la colaboración de su compatriota Nedovyesov, que tuvo un momento de bajos primeros servicios, le cedieron dos quiebres consecutivos al equipo argentino para perder el primer set por 7-5

En el segundo set se profundizaron los errores de Molteni, quien ya estuvo en aprietos con su primer juego del set, que logro salvar gracias al apuro de los kazakos por definir los puntos.

El equipo argentino solo debía meter la pelota adentro de la cancha, se notaba a esa altura del partido muy erráticos a sus rivales, pero el servicio de Molteni estaba muy mal y con una doble falta le entrego su servicio a la dupla Nedovyesov y Khabibulin y desde ese momento el jugador argentino se cayó anímicamente y no logro volver más al partido. Luego del quiebre ambos mantuvieron su servicio y se quedaron con el segundo set igualando la serie.

En el tercer ser, ambos empezaron manteniendo el saque aunque por momentos a los argentinos se les complicaba más mantener el servicio, pero con el saque de Khabibulin quien por momentos aceleraba por de más la bola haciendo muchos errores no forzados quien le entrego el saque en cero al equipo argentino. De pronto la dupla Gonzales y Molteni jugando mal se encontraba con la llave del set, pero no estaban para nada fino y no pudieron sostener el saque permitiendo que los kazakos igualen las acciones.

Pero fue nuevamente con el saque de Molteni donde metieron presión los Kazakos a quien le quebraron en cero el servicio. El partido era malo todos ayudaban para que se haga muy difícil de seguir y luego del quiebre el partido entro en un caos donde ambos se volvieron a quebrar, donde el jugador que estaba más seguro en ese momento Nedovyesov tuvo un buen juego de servicio y con eso le basto para que Kazajstán se quede con el tercer set.

El cuarto set encontró al equipo argentino otra vez con mucha posibilidad de ceder el servicio, con un Gonzalez jugando parado por momentos y a Molteni pesándole el partido. Y ello no se hizo esperar luego de que lo cuatro mantuvieran el saque Molteni otra vez tuvo un mal juego del saque que lo volvió a entregar con una doble falta. Fue el golpe letal del equipo kazako quien gracias al servicio del mejor jugador del partido lograron cerrar el partido.

Fue un partido de dobles desastroso, muy mal jugado por los cuatro, donde el que menos erro se lo termino quedando, ahora Kazajistan tiene una oportunidad única de que con ganar un partido se queda con la serie, por el nivel demostrado hasta ahora para el equipo kazako el rival a presionar es Guido Pella quien a la postre es el más débil de los singles de Argentina.