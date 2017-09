Tsonga gana con solvencia e iguala la eliminatoria

En la tarde del viernes y tras la sorprendente derrota de Lucas Pouille ante Dusan Lajovic horas previas a este partido y poniendo a Serbia 1-0 en la eliminatoria le tocaba la papeleta de ganar el partido al mejor jugador francés del momento, Jo-Wilfried Tsonga. Enfrente se encontraba un rival de menos entidad pero peligroso, Laslo Djere, el joven tenista serbio pese a tener la mayoría de partidos disputados a nivel Challenger pero llegando a alcanzar la semifinal del ATP 250 de Budapest y teniendo un bagaje de 39 victorias en tierra este año por tan solo 12 derrotas sería una buena piedra de toque para Tsonga. Por otra parte el tenista francés de origen congoleño viene de jugar tan solo siete partidos este año sobre arcilla y cayendo en segunda ronda del US Open ante la joven promesa del tenis canadiense Denis Shapovalov.

Comienzo complicado

El inicio del encuentro comenzaría con ambos tenistas manteniendo su saque con relativa facilidad y llegando al quinto juego sin ninguna bola de break concedida. Tras los primeros juegos Tsonga tendría las 3 primeras bolas de break del encuentro que no aprovecharía y no por desacierto suyo sino por gran acierto de Djere que demostró carácter y saber donde hacer daño al francés. Nada más conservar su saque, Djere jugando muy agresivo y siendo peligroso con su derecha conseguiría dos bolas de break que a diferencia de Tsonga le valdrían para conseguir el break. Tsonga no iba a quedarse atrás y ahora sí en el séptimo juego del primer set conseguiría el contrabreak para recuperar su saque. Ambos mantenían su saque hasta llegar al tie-break donde el francés con el apoyo del público galo y conectando primeros saques con facilidad(dos aces) se haría con el primer set por 7-6.

La apisonadora Tsonga

Los otros dos sets tendrían un carácter diferente con Tsonga muy venido arriba y yendo uno arriba en sets no podía desaprovechar la oportunidad para sentenciar a su rival e igualar la eliminatoria. Pronto se demostró que el francés no iba a ceder como su compatriota Lucas Pouille, con un break inicial en el segundo set le bastaría para hacerse con la segunda manga por 6-3 con relativa facilidad. El tercer set la historia se vuelve a repetir con Djere cometiendo demasiados errores no forzados dieciocho y once respectivamente en ambos sets le dejarían en bandeja el partido a Tsonga que consiguiendo un break final, también cerraría el último parcial por 6-3 en dos horas y ocho minutos.

En la jornada de mañana se decidirá el finalista de esta ronda de Copa Davis entre Francia y Serbia, primero con el partido de dobles que enfrenta a la pareja francesa Herbert y Mahut actuales TOP 10 mundiales en la modalidad de dobles ante Filip Krajinovic y el capitán experimentado de esta selección Serbia, Nenad Zimonjic, dependiendo de lo que suceda en este partido estará o no en manos de Jo-Wilfried Tsonga cerrar la eliminatoria ante el siempre correoso Dusan Lajovic, el cual ha derrotado en la jornada del viernes a Pouille. Uno de los dos equipos que salgo victorioso se verá las caras en la final ante el ganador de la eliminatoria entre Australia y Belgica.