Kazajistán y Argentina, igualados en el primer día de la serie

Diego Schwartzman le dio el primer triunfo a la Argentina. Imagen:@CopaDavis

Mikhail Kukushkin le ganó por 6-7 (5), 7-6 (5), 6-2 y 6-4 al argentino Guido Pella por el repechaje del Grupo Mundial de la Copa Davis, en el primer punto de la serie en Astana. La diferencia del partido estuvo en la actitud de ambos jugadores, mientas el Kazako estuvo mucho más activo en el juego, dominando desde adentro de la cancha, el argentino solo tuvo ráfagas de carácter y eso fue lo que llevo a que siempre juegue a la defensiva y sea dominado en gran parte del juego por Kukushkin. El comienzo del partido los encontró a los dos seguros con su servicio, el argentino haciendo juego de saque y red, acortando los ritmos y no dejando que Kukushkin se meta en la cancha y domine los puntos. El Kazako muy sólido con cambios de dirección, ganando en cero su primer servicio.

Este esquema de juego se mantuvo hasta el cuarto juego de set donde el Kukushkin, no tuvo buenos primeros servicios y eso permitió que el argentino lo lleve al terreno defensivo donde el kazako es donde peor se siente y logró tras varios errores no forzados de su rival, quedarse con el primer quiebre. En el momento de sostener el quiebre el argentino no estuvo agresivo con su saque, y eso permitió que rápidamente Mikhail Kukushkin recupere el quiebre, igualando el partido. A pesar de la leve superioridad del Kazako la definición del set terminó en el Tie Break. En el comienzo del mismo tuvo a los dos jugadores haciendo su mejor tenis del set, Kukushkin realizando un miniquiebre rápidamente, que luego lo recuperó Pella con un buen passing con el Kazako en la red. A Mikhail lo complicaba el juego de fondo, se apresuraba cuando el argentino lo ponía a pelotear y fue en el undécimo punto tras un gran punto de Pella quien hizo el segundo miniquiebre y se quedó con el tie break y el primer set.

En el segundo set el Kazako tuvo un comienzo muy nervioso generando bastantes errores no forzados y eso derivo en que Pella se quede con el servicio de Kukushkin. Desde ese momento el argentino mejoró, estuvo más agresivo y logró mantenerse adelante en el partido hasta el octavo juego donde Kukushkin volvió a entrar en partido, mejoró sus devoluciones de saque, recupero el quiebre igualando las acciones.

El partido no tenia dueño, ambos tenían dificultades para sostener su servicio, y fue así que en el noveno juego el Kazako no logro sostener el quiebre permitiendole al argentino sacar para el set. Pero Pella también entro en el mismo desconcierto, y luego de estar 40-15 con dos saques profundos, Kukushkin, agresivo, metido dentro de la cancha, primero con una buena devolución de saque y después con un buen ángulo sobre el revés levantó los dos set point, para después ya con el control del juego, logró cuatro puntos consecutivos.

Pella suele diluirse mentalmente y además con la presión pierde un poco de concentración y eso fue lo que paso hasta el final del set, ya que de la misma manera que en el primer set, el segundo episodio se definió en el tie break, donde estuvo más concentrado el kazako y puso las cosas igualadas en set. El tercer set fue todo de Kukushkin no le dio opciones a Pella y se quedó rápidamente con el parcial luego de quebrar dos veces a Pella que termino muy golpeado después de lo que había desperdiciado en el segundo.

El suplicio de Pella continuó en el cuarto set, ya en el tercer juego fue nuevamente quebrado por Kukushkin, quien ya estaba jugando en toda su dimensión con buenos servicio, bien parado dentro de la cancha dominando al argentino. Pero el tenis es una ciencia oculta, y en el peor momento de Pella recupero su juego de fondo y también recuperó el quiebre e igualó el partido.

En ese momento del juego, fue un volver a vivir de Pella quien emparejo las acciones y el partido volvió a ser el mismo que el de los dos primeros set, donde Pella sostenía el partido desde el fondo y el kazako trataba de hacer los puntos cortos. En este momento los dos estaban jugando bien, no había reproche, tiraban a las líneas y jugaban puntos espectaculares, y fue así que nuevamente el Kazako quebró a Pella en el mejor juego del partido, donde ambos se jugaron todo y fue Kukushkin quien estuvo más preciso y se quedó con el séptimo set. El ganar el juego anterior, lo puso a Mikhail en una muy buena posición, ganó en cero su servicio y le tiro toda la presión a Guido, quien pudo resolver con autoridad su juego de saque. Todo estaba en manos de Kukushkin y hoy el Kazako jugo un gran partido y se quedó con el triunfo tras cuatro set, dominando el partido, siendo protagonista, con un Pella muy defensivo que le permitió a su rival jugar muy metido adentro de la cancha.

Schwartzman, en modo US Open

El argentino Diego Schwartzman le ganó con contundencia por 6-4, 6-2 y 6-2 al Kazako Dmitry Popko por el repechaje del Grupo Mundial de la Copa Davis, igualando en uno la serie Un comienzo agresivo de Popko, quien posee una buena derecha y un buen primer servicio. El argentino también con buen primer servicio, yendo a la red, ante un rival que le sostenía el peloteo en los primeros momentos del partido.

Seguro el argentino devolviendo bien el saque del Kazako se queda con el primer quiebre del partido, Schwartzman buscándole el revés a Popko y haciendo daño sobre ese lado. Una diferencia de profundidad importante entre ambos jugadores, el argentino metido en la cancha tirando a las líneas y el Kazako quedándose bastante corto, con pelotas fáciles que permitían a Schwartzman a dominar el juego. La diferencia de nivel en el primer set era notable, aunque Diego cedía los puntos por errores no forzados el manejo del juego lo ejercía con pelotas profundas sobre el revés y luego metiéndose debajo de la pelota para impactar con profundidad. Por momentos al argentino lo superaba la ansiedad de cerrar los puntos por ello cometía algunos errores que eso llevó al set a durar más de lo previsto. Y fue así que el argentino sostuvo con su servicio el quiebre conseguido rápidamente en el primer juego para quedarse con el primer set por 6-4.

El comienzo del segundo set siguió mostrando la diferencia en el ranking de ambos jugadores, aunque el mayor problema de Schwartzman seguía siendo como se apuraba para definir, algo que sostenía con vida al Kazako. Fue en el tercer juego donde Diego dejó de apurarse y con un passing de revés se quedó con el saque de Popko. Pero no todo estaba perdido para el kazako, donde el argentino por seguir apurándose para definir los puntos se nublo cometió muchos errores no forzados y le entrego el saque a Popko, que recuperaba el quiebre. En el siguiente juego Schwartzman fue contundente con las devoluciones y volvió a ponerse quiebre arriba. Lo tiros ganadores del argentino empezaron a poner en extremo peligro al kazako y tras cuatro tiros ganadores Diego se vuelve a quedar con el servicio de Popko para sacar para set, algo que logro Schwartzman a toda orquesta.

En el tercero Schwartzman comenzó quebrando nuevamente al kazako, logrando marcar territorio rápidamente y poniendo ya en situación de crisis total a Popko. La diferencia de juego entre ambos era muy amplia Diego estaba en modo USOpen, tirando todo lo que se le acercaba y eso fue lo que de a poco terminó trasladando el partido para el lado argentino. Lo volvió a quebrar con un exquisito globo y eso fue determinante para que el peque le gane con una diferencia gigante a su rival.