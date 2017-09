Copa Davis 2017. Previa Suiza - Bielorrusia: buscando un lugar en la élite

Suiza - Bielorrusia. Fotomontaje: Diego Blanco - VAVEL

El equipo nacional de Suiza en la Copa Davis enfrentará del 15 al 17 de septiembre al representativo de Bielorrusia como parte de los playoffs del Grupo Mundial para la Copa Davis 2018. Mientras Bélgica, Francia, Australia y Serbia buscan llevarse el título de este año, otras naciones del Grupo Mundial como Argentina, Canadá, Italia, Alemania, República Checa, Japón, Croacia, Rusia y la misma Suiza jugarán el repechaje para en 2018 poder mantenerse compitiendo en esta categoría.

El conjunto de Bielorrusia, uno de los ganadores del Grupo 1 de la Zona de Europa y África, será el rival de los suizos. Los bielorrusos ganaron el derecho a competir por estar en el grupo elite de de la Copa Davis al vencer a su similar de Austria por 3-1 durante el mes de febrero del presente año. Por su parte, los suizos llegan a este compromiso tras haber perdido en los 8vos de final del Grupo Mundial ante los Estados Unidos por 5-0. Un equipo norteamericano que contó con jugadores como John Isner, Jack Sock, Steve Johnson y Sam Querrey.

Para el compromiso de los días 15, 16 y 17 de septiembre, el equipo suizo, que tiene como su capitán a Severin Luthi, estará integrado por Marco Chiudinelli (#262), Henri Laaksonen (#115), Adrian Bodmer (#505) y Antoine Bellier (#760). Por su parte, el equipo de Bielorrusia será representado por Max Mirnyi, Andrei Vasilevski, (No. 55 y No. 65 en el ranking de dobles, respectivamente), Egor Gerasimov (No. 126 del ranking individual) y el No. 221 del mundo Ilya Ivashka; Vladimir Voltchkov es el capitán de esta escuadra. El número #160 del mundo, Uladzimir Ignatik, no forma parte de este equipo.

Suiza tiene record de 2-0 frente a Bielorrusia. Su último enfrentamiento fue en abril de 2008, en los cuartos de final del grupo 1 de la zona de África y Europa. El resultado de esta serie fue 4-1 en favor de los suizos. Desde 2012, Suiza no ha abandonado el Grupo Mundial. Y fue en 2014 cuando consiguieron su primer y única Copa Davis hasta el momento. Liderada por Roger Federer y Stan Wawrinka, Suiza venció a Francia 3-1 en la final de aquel año.

Para los bielorrusos, su mayor logro fue llegar a las semifinales del 2004 en la que perdieron ante su similar de Estados Unidos por 4-0. En ese entonces, el equipo norteamericano contaba con la presencia de Andy Roddick, Mardy Fish y los hermanos Bryan. De los representantes actuales de Bielorrusia, únicamente Max Mirnyi estuvo presente en aquella serie, así como su capitán Vladimir Voltchkov. Estos mismos jugadores estuvieron presentes en la última aparición de Bielorrusia en el Grupo Mundial de la Copa Davis. Fue en el año de 2007 cuando perdieron ante Suecia por 3-2, para después perder la categoría en el repechaje con una derrota de 4-1 ante Perú.

De entrada, la serie luce pareja. Sin embargo, los suizos son quienes tendrán la presión encima para lograr mantenerse en la máxima categoría de la copa.