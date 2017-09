Copa Davis 2017. Previa Bélgica - Australia: gran igualdad en la lucha por la final

Google Plus

Fotomontaje: Diego Blanco - VAVEL

Bélgica y Australia protagonizarán, a priori, la eliminatoria más disputada de la Copa Davis debido a la igualdad entre ambos equipos. El hecho de que se dispute en Bélgica, concretamente en Palais (Bruselas) y sobre una pista de tierra batida cubierta hace que exista una mayor igualdad debido a que se desconoce el nivel que los oceánicos pueden dar en esta superficie. Seguramente sobre pista rápida o de hierba los aussies serían claros favoritos pero la superficie iguala bastante.

Ambas selecciones nacionales tienen muchas expectativas en hacer un gran papel en esta competición. Los belgas disputaron la final hace tan solo dos años y sufrieron una dolorosa derrota en casa ante la Gran Bretaña de Andy Murray. El equipo era prácticamente el mismo que entonces y este año quieren resarcirse ganando el título. Sin embargo, antes de llegar a la final tendrán que superar un hueso duro de roer como es la Australia de Nick Kyrgios. Nick esta temporada ha estado muy comprometido con la competición y está con ganas de hacer algo grande, ya que parece que es una competición que le motiva especialmente.

El equipo belga contará con David Goffin, Steve Darcis, Ruben Bemelmans y Arthur De Greef. Goffin no se encuentra precisamente en el mejor momento de la temporada. Tras sufrir una grave lesión en Roland Garros ha perdido mucha confianza y su tenis no es el mismo que ha principio de año, aun así, siempre es un jugador que va a dar la talla. Darcis será el encargado de ayudar a Goffin en los individuales como número dos. El belga es un jugador famoso por hacer partidos increíbles precisamente en esta competición y especialmente en casa, por lo que será un buen escudero para su compatriota. En cuanto a Bemelmans y De Greef, pueden llegar a jugar el dobles o quizá, uno de los últimos individuales si alguno de los titulares no está en condiciones o si Johan van Herck decide darles la oportunidad.

Australia presenta seguramente un equipo un poco más compensado, especialmente en el dobles debido a que contarán con un especialista como es John Peers a diferencia de los belgas. Nick Kyrgios será el líder indiscutible del equipo y su enfrentamiento con Goffin puede llegar a ser decisivo. Otro de los jugadores a tener en cuenta es Jordan Thompson, jugador que fue capaz de batir entre otros a Murray en Queen' s y a Jack Sock en los cuartos de final de la Davis.

Kokkinakis baja de última hora

El aussie no podrá disputar la eliminatoria y Lleyton Hewitt ha apostado por John Millman, que en principio disputará los dos individuales a falta de confirmación oficial.