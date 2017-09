Copa Davis 2017. Previa Holanda - República Checa: la permanencia de un histórico en juego

Google Plus

La selección checa alza la ensaladera tras su victoria la edición de 2013. Fotomontaje: Diego Blanco - VAVEL

Tras caer eliminados en la primera ronda de la competición a inicios del mes de febrero contra Australia, los checos se enfrentarán a Holanda en un duelo por la permanencia. Los holandeses superaron con éxito sus dos primeras eliminatorias en el Grupo 1 de la Copa Davis y buscarán el ascenso.

La República Checa no podrá contar con un jugador muy clave en sus filas como Tomas Berdych, el número uno checo ha renunciado a representar a su país en esta eliminatoria para poder preparar a conciencia su final de año en el ámbito individual y poder alcanzar las finales ATP de Londres. La principal baza de los checos será Jiri Vesely, el jóven checo sabe lo que es cumplir pasa su país y buscará repetir dicha hazaña para poder mantener a la República Checa en el Grupo Mundial. Vesely ha bajado mucho esta temporada, a pesar de ganar el Challenger de Prostejov a finales de mayo Jiri no ha cosechado buenos resultados a nivel ATP. Adam Pavlasek volverá a la Copa Davis tras un año bastante flojo en el ATP Challenger Tour donde aún no ha podido ganar ningún título ni alcanzar una final.

Lukas Rosol un hombre que se caracteriza por jugar grandes partidos para su país estará de nuevo en la lista a pesar de pasar por un momento de forma realmente malo. El hombre que venció a Rafa Nadal 2012 en Wimbledon se encuentra ahora mismo en torneos Challenger pero a pesar de bajar el nivel no ha podido lograr victorias de manera consecutiva. Roman Jebavy completará el equipo, probablemente en caso de jugar solo jugaría el dobles o algún partido sin nada en juego el último día.

Holanda contará con su número uno y sin duda con el jugador más en forma de los ocho que jugarán la eliminatoria, Robin Haase llega con confianza y con grandes resultados en el último mes a pesar de su pronta eliminación en el US Open. Haase es un jugador que se siente muy a gusto y a las mil maravillas con el cariño del público y será la principal baza de una Holanda que buscará la permanencia. Tallon Griekspoor jugará junto a Robin Haase los individuales en un principio, el joven holandés dueño de un buen primer servicio llega a esta eliminatoria como número dos de su país.

Griekspoor ha cuajado buenas actuaciones en un par de semanas en el ATP Challenger Tour alcanzando unos cuartos de final y unas semifinales. Thiemo de Bakker y Middelkoop completarán el equipo y probablemente jueguen el partido de dobles, pero aun así el capitán podría cambiar a Haase por de Bakker ya que la pareja formada por Middelkoop y Haase cuajó un buen US Open en los dobles.