Mchale no da opción a Sorribes en Tokio

Google Plus

La tenista española Sara Sorribes Tormo, actual número 92 del ranking de la WTA, quedó apeada en los octavos de final del torneo de Tokio (Japón), de categoría Internacional, al caer contundencia ante la estadounidense Christina Mchale, 30 posiciones por delante de ella en el ranking. La valenciana sólo pudo hacer dos juegos en un choque que no llegó ni a la hora de partido, 54 minutos, y en el que fue a remolque desde el inicio.

El servicio volvió a ser el peor enemigo de Sorribes. La valenciana no conectó ningún saque directo y , por contra, cometió hasta diez dobles faltas Mchale no dio lugar a la sorpresa y puso las cosas claras desde el principio con un 4-0 de salida. Sorribes no existió al servicio (sólo ganó un turno de saque en todo el partido) y al resto tampoco logró poner en aprietos a su rival. Otra rotura de saque, la tercera, sirvió a la norteamericana para apuntarse el primer set por 6-1. El segundo set fue un calco del primero y Mchale volvió a repetir el 4-0 con el que arrancó el partido. Tras esto, Sorribes disfrutó del único momento de dudas de su rival, a la que quebró el servicio en el quinto juego. Pero la reacción fue efímera puesto que la española volvió a ceder su servicio por quinta vez en el encuentro permitiendo a Mchale sentenciar el mismo con otro 6-1 demoledor. Las estadísticas al servicio de Sorribes reflejaron su pobre nivel en el día de hoy: 42% de puntos ganados con primer servicio (10 de 24) y un 22% con el segundo (4 de 18).

En la siguiente ronda, la tenista de Nueva Jersey se medirá a la belga Elise Mertens, tercera favorita, por un puesto en las semifinales. Mertens se deshizo de la polaca Magda Linette por 6-1 y 7-5.