Carles Puigdemont: “Solicito al Parlament la suspensión de la independencia”

Foto: Toni Albir

Tras el referéndum unilateral celebrado el pasado 1 de octubre, donde más de dos millones de personas votaron sí a favor de la proclamación de una República Catalana, han sido días y semanas de confrontación y de cruce de declaraciones tanto de un bando como del otro en cuanto a la posible declaración de independencia. Carles Puigdemont sabía de las intenciones tanto del Partido Popular como de Ciudadanos en cuanto a la aplicación del artículo 155 de la Constitución antes de comenzar el pleno, ya que durante las últimas semanas, y sobre todo en las últimas horas, las advertencias desde el ejecutivo de Rajoy no han cesado. Varios días atrás el Ministro de Educación Méndez de Vigo declaraba que "el Gobierno actuará con inmediatez, firmeza y serenidad" si el President hacía oficiales los resultados del 1-O, mientras que el portavoz del grupo parlamentario del PP, Rafael Hernando, iba más allá en el pleno celebrado en el Congreso de los Diputados esta mañana insinuando que podrían acudir al “Código Penal”.

Otro de los partidos “constitucionalistas”, como es Ciudadanos, ha manifestado reiteradamente su intención de aplicar el artículo 155 antes de que Puigdemont declarase la independencia. “Hay que aplicarlo ya (el 155) y convocar elecciones anticipadas en Catalunya” manifestaba Rivera tras el 1-O después de mantener una reunión con Mariano Rajoy. Por su parte, el PSOE, encabezado por un Pedro Sánchez que ha decidido retrasar la reprobación a la vicepresidenta Sáenz de Santamaría por las cargas policiales del pasado 1 de octubre, también ha declarado en las últimas horas que estará al lado del PP en caso de que tenga que aplicar el artículo que afirma que en caso de que una “Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan”, tras previa votación en el Senado (donde el Partido Popular necesitaría una mayoría absoluta que ya ostenta), podría “adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general".

Además de las presiones recibidas desde Madrid y de los traslados de las sedes sociales de bancos como Sabadell o CaixaBank desde Cataluña a otros puntos del Estado, varios sectores del PDeCat, como Santi Vila o Marta Pascal, han intentado que aplicase la vía blanda, que significaría aceptar los datos del 1-O pero dejando para el futuro la aplicación de esos resultados del referéndum y continuando aceptando cualquier gesto de voluntad conciliadora, mientras que los sectores más duros creían que la independencia se debía aplicar este martes, incluyendo, eso sí, una cláusula para la suspensión de la misma si se abriesen unas negociaciones.

En un pleno que en principio iba a comenzar a las 18:00 horas, pero que comenzó una hora más tarde a petición del President tras demorarse más de lo previsto una reunión entre Govern y la CUP, con un Parlament rodeado de personas convocadas por ANV y Òmnium y con un Artur Mas, una de las figuras más destacadas dentro de todo el proceso independentista, presente en la sesión, Carles Puigdemont comenzaba explicando, a su juicio, los motivos por los que se llegó al 1-O y las consecuencias políticas del referéndum.

Dirigiéndose al conjunto de la población catalana, tanto independentista como no independentista, comenzaba declarando que el pleno de hoy es “una consecuencia del 1-O, no una decisión personal”. Ha criticado al Gobierno, al que ha acusado de provocar “pánico” durante la jornada del pasado primero de octubre para que la gente no votara, además de juzgar la operación policial durante las últimas semanas. “A pesar de ello, no impidieron el referéndum”, manifestaba el President mientras agradecía a todas las personas que “aportaron su granito de arena” para que la consulta se llevase “a cabo”.

Proseguía expresando que tras la muerte de Franco, Cataluña ha contribuido como “el que más” a la economía y la estabilidad de España, pero que tras el paso de los años, el sistema ha empezado a “involucionar” contra los intereses de los catalanes. “En 2005 el Parlament aprobó con un 88% el Estatut, y un año después, con 145.000 votos menos que el sí a la independencia, fue aprobado un estatuto recortado al previo”, exponía Carles Puigdemont, añadiendo que “años después, magistrados elegidos por el PP y el PSOE, recortaban en el Tribunal Constitucional doblemente el Estatuto de autonomía, que es la ley vigente, a pesar de seguir todos los procedimientos legales. Fue una humillación”.

Continuó criticando al Gobierno al declarar que, a pesar de hacer “todo lo posible” por conseguir un referéndum “pactado”, la respuesta del ejecutivo central ha sido, además de un “no”, una “persecución” contra personas como Artur Mas por “convocar el 9-N” o Carme Forcadell por permitir el “debate” dentro del Parlament.

Ya en la parte final de su discurso, Puigdemont manifestaba que los resultados del 1-O “avalaban” el derecho de Cataluña de ser “independiente”. “El sí ha ganado un referéndum por mayoría absoluta y, por ello, asumo presentarles los resultados del 1-O. Por consiguiente, les muestro el mandato de que Cataluña se convierta en un estado independiente en forma de república” manifestaba el President. Acto seguido, proponía que el Parlament suspendiese los “efectos de la declaración de independencia“, apelando a las “iniciativas de diálogo” que ya están “en marcha”. Se podría decir que había aplicado la vía blanda expuesta anteriormente que ha sectores independentistas como a la CUP no gustó nada.

Por último, exigía a los agentes económicos que no usaran su “poder” para asustar al pueblo, mientras que animaba a los ciudadanos de Cataluña que prosiguieran “expresándose” con libertad.

Inés Arrimadas: “Está poniendo en juego la autonomía”

Tras la intervención, a petición propia, de Carles Puigdemont, el turno de réplicas lo comenzó la líder del grupo de Ciudadanos en el Parlament, Inés Arrimadas. Comenzó dirigiéndose al President manifestándole que estaban “donde siempre habían querido estar, declarando la independencia". Proseguía comentando que, a pesar de los “errores” que pudo cometer el Gobierno, no hay “base” sólida para “una DUI”.

Continuó expresando que declarar la independencia sería “abrir la caja de pandora de la UE”. “Ustedes no quieren romper España, ustedes han roto la convivencia entre españoles; nos han enfrentado y han hecho que los no independentistas seamos señalados. Están poniendo la autonomía de Cataluña en peligro” añadió.

Concluyó su intervención expresando que para la “mayoría” de los catalanes Cataluña es su “tierra”, España su “país” y Europa su “futuro”, haciendo un alegato por un devenir dentro de la Unión Europea.

Miquel Iceta y Lluis Rabell critican la DUI

Por una parte, el representante de los socialistas catalanes, Miquel Iceta, fue el segundo parlamentario en replicar al President, expresando, primeramente, que “no se puede suspender una declaración que no se ha hecho”, en referencia a la DUI que a los pocos segundos ha pedido al Parlament que sea suspendida.

Prosiguió manifestándole a Puigdemont que no “puede permitir que una minoría respetable se imponga; no queremos que la mitad más uno se imponga”. Concluía comentando que “hay incertidumbre para las empresas pero también para las familias”.

Por otra parte, el parlamentario de Catalunya Si que es Pot Lluis Rabell manifestó, primeramente, su alegría, agradeciéndole su llamada al “diálogo”. Prosiguió comentando que no hay un “mandato democrático” para declarar la “independencia”, concluyendo su intervención expresando que declarar la “DUI” constituiría una “peligrosa huida hacia delante”, además de un “error".

Xavier García Albiol: “Han conseguido despertar a los catalanes que han sufrido sus humillaciones”

El portavoz del grupo del Partido Popular en el Parlamente, Xavier García Albiol, uno de los hombres más duros con el independentismo catalán, se apresuró a decir en su réplica al President que se encontraban ante la “voladura” de la Constitución y del Estatut. "Sí al diálogo, pero ¿vamos a hablar de la voladura nacional?" se cuestionaba García Albiol.

Además, continuó diciendo que en las últimas semanas los hechos acaecidos habían conseguido crear un “tsunami de solidaridad” en favor de los catalanes. El líder del PP catalán concluyó atacando a Puigdemont por querer “romper” España asegurando que sólo "han conseguido despertar a los catalanes que han aguantado sus humillaciones".

La CUP, decepcionada

Desde la formación anticapitalista apostaban firmemente por que en el día de hoy se proclamase la independencia y, por consiguiente, la consagración de la República Catalana, pero se han llevado una de las mayores frustraciones de la jornada.

Tras la petición del President de que el Parlament anulase la declaración de independencia, Arran, la organización juvenil de la CUP, ha manifestado por redes sociales su desencanto con Puigdemont al llamarlo “traidor” por no “cumplir” el mandamiento popular. Otros como David Fernández, uno de los personajes más destacados dentro de la formación, salió del Parlament con gesto serio tras escuchar las declaraciones de Puigdemont.

En el interior del Parlament, Anna Gabriel lamentaba haber perdido la “ocasión” de declarar la independencia, añadiendo, además, que "esta proclamación solemne de la república no ha llegado como queríamos".

Durante su intervención ha expresado que "a Europa le podemos ofrecer una república donde no quepa el miedo" y ha atacado al estado español al declarar que “sigue persiguiéndonos usando técnicas de terror”.