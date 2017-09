ETA anuncia el inicio de un debate "transcendental" para su historia

Google Plus

FOTO: Gara

En el día de hoy ha salido a la luz la misiva en la que ETA anuncia que está “en marcha” el debate interno que servirá para tomar decisiones sobre “la función y el ciclo de ETA”. Esta carta, que comienza con el recuerdo a Kepa del Hoyo, fallecido el pasado mes de julio en la cárcel de Badajoz, denuncia primeramente que las “consecuencias del conflicto” siguen vivas ya que quienes tienen “sed de venganza” lo quieren “entorpecer” todo.

Precisamente uno de los motivos por los que el debate interno en la organización no se ha anunciado ha sido por no entorpecer otros “debates” que se estaban dando en la izquierda abertzale. La segunda razón por la que no se ha anunciado anteriormente este debate ha sido por el “trabajo” que exigía el “desarme”.

Desde la banda consideran que tanto el desarme, que se culminó el pasado 8 de abril cuando la Comisión Internacional de Verificación lo confirmó en Baiona, como este debate, que mediante un comunicado ha sido anunciado, deben responder a una única pregunta: “qué debe hacer ETA para que el proceso independentista popular que se ha iniciado se desarrolle en las condiciones más adecuadas, para facilitar la acumulación de fuerzas que logre llevar a cabo el derecho a decidir”.

En la misma carta advierten de que son conscientes de que puede haber presión “político-mediática” para que las conclusiones que salgan del debate se vean afectadas “negativamente”. Pese a ello, aseguran que su militancia tiene “la palabra y la decisión” sobre la propuesta.

Desde la banda quieren reforzar la transcendencia histórica del debate que se va a llevar a cabo, y por ello han anunciado que la talla original del anagrama de ETA, que se sitúa tanto en la misiva oficial como en la portada de este artículo, reemplazará al emblema que utilizan a menudo en el proceso de debate que se llevará a cabo.

En este enlace se puede visualizar la carta original, escrita en euskera