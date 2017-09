Segunda jornada de deciseisavos en marcha

Google Plus

Ale Galan y Belluati y Marian Amat I Foto: wpt

La jornada de deciseisavos, se ha dividido en dos días y ya se han disputado todos los partidos que han clasificado a las 16 mejores parejas que disfrutaran de la siguiente ronda.

A primera hora de la mañana uno de los platos fuertes, Gonzalo Díaz y Luciano Capra se enfrentaban a los siempre luchadores Pedro Alonso y Aris Pationiotis. La primera manga estaría de lo más disputada. Un ajustado 6-4 cerraba el primer capítulo a favor de los argentinos. El segundo set se cerraría también de su lado por 6-2.

Una de las batallas más duras la protagonizaban Matías Marina y Javier Concepción ante Willy Lahoz y Pablo Lijó; éstos tendrían qe sufrir de lo lindo y resolver su partido en la tercera manga para que cayera de su lado, con un resultado de 6-2 / 3-6 / 3-6.

La pareja reina del ranking saltaba a la pista ante Uri Botello y Javier Ruiz. A Fernando Belasteguín y a Pablo Lima les costaba encontrar sensaciones al Inicio del partido aunque conseguían resolverlo por 6-3 a su favor. El segundo capítulo estaría aún más ajustado y sería en el 7-5 dónde los números uno ganaban su plaza a octavos.

En la pista dos, Alejandro Ruiz y Sebastián Nerone, cerraban con cierta facilidad en un partido rápido y serio por un doble 6-2 ante Christian Fuster y Jordi Muñoz.

En el turno de tarde saltaban a pista los irreverentes Alejandro Galán y Juan Cruz Belluati. La dupla número seis tampoco quería perderse su cita con los octavos de final y conseguían vencer a sus rivales Rafael Méndez y Javier Valdés en un durísimo primer set por 6-4 / 6-3.

A su vez en la pista dos, Juan Manuel Restivo y Martín di Nenno no querían dejar paso a las sorpresas y se imponían ante sus rivales Matías Nicoletti y Cristian Germán Gutiérrez en un primer capítulo por 6-1. La reacción de Matías y Cristian no se hizo esperar y lucharon cada bola para intentar forzar el partido a 3 sets, aunque no fue suficiente. Juan Manuel y Martín cerraban el partido por 6-1 / 6-4.

La actual dupla número cuatro y los ganador s de dos torneos en lo que llevamos de temporada saltaban a la pista ante Jose Rico y Víctor Ruiz. La contundencia y solidez de la pareja argentina, dejaba prácticamente sin opciones a sus rivales. Franco Stupaczuck y Cristian Gutierrez vencían por 6-2 / 6-0.

Se cerraba la jornada con otro de los partidos más esperados; el local Miguel Oliveira y Lucas Silveira da Cunha se enfrentaban a los durísimos Matías Díaz y Maximiliano Sánchez. Las ganas y la fuerza de Miguel y Lucas acompañado del calor del público les hacía llegar a un ajustado resultado pero que la pareja tres cerraría a su favor por 6-4. La segunda manga se resolvía más rápido y Mati y Maxi pasaban a octavos con 6-4 / 6-1.