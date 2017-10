Los Islanders lo tienen claro: a construir un nuevo estadio

Google Plus

El Barclays Center configurado para NHL | Foto: Sport Illustrated

La decisión está tomada. Los Islanders abandonaran el Barclays Center para jugar sus partidos de local. Según informaciones del New York Times la franquicia tiene ya muy avanzada la idea del pabellón. Tan avanzado esta el proyecto que incluso cuentan con una localización para el mismo: Belmont Park (ya presentaron una oferta). La idea de volver a Nassau Coliseum se desvanece por la imposibilidad de que la NHL apruebe de nuevo el mítico pabellón. La puja para el nuevo pabellón se hizo hace unas semanas con el grupo New York Arena Partners. La franquicia ha asegurad que no tienen calendario establecido para el nuevo pabellón.

Desde NHL.com Jon Ledecky, copropietario de los Islanders, apunta a que como mínimo se requerirían 20 meses para terminar el recinto, en el mejor de los casos la primera temporada que podrían disputar en el nuevo estadio sería la 2019-2020. Dependiendo del año la franquicia que solucionar el contrato con el estadio. Este dura 25 años aunque con una clausula de salida a partir de este año, la cual tendrían que negociar dependiendo del avance de las obras. El propio Ledecky le ha restado hierro al asunto diciendo que las relaciones con la operadora es buena y que llegado ese punto no habrá problemas.

El desierto en medio de Brooklyn

Desde la llegada de los New York Islanders al Barclays Center los problemas no han dejado de sucederse. Desde la acomodación de los jugadores, problemas con los asientos y el hielo. La compañía encargada del recinto, Anschutz Entertainment Group, no ha dado casi ninguna mejora al respecto. Poco a poco se decantaron a mejorar la experiencia pero de poco han servido, en especial a los espectadores. El Business Insider nombró la secciones 201 a 204 y la del 228 a 231 las peores del deporte americano. La solución de la empresa fue bajar el precio de las entradas y decir que los espectadores tendrían pantallas para seguir el partido.