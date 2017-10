La NHL anuncia los cambios de reglas para 2017-18

Google Plus

Los entrenadores se lo tendrán que pensar un poco más para lanzar un challenge por fuera de juego. Foto:NHL.com

El inicio de la liga está a la vuelta de la esquina, y es el momento de dejar todos los detalles pulidos. La NHL ha hecho públicas los cambios en las reglas para la nueva temporada. Cambios que surgen de la reunión entre las comisiones de los propietarios de la NHL y el sindicato de jugadores NHLPA, y aprobadas posteriormente por los máximos organismos de ambas asociaciones, el Consejo de Gobernadores de la NHL y el Consejo Ejecutivo de la NHLPA.

Tras todos estos trámites, ya tenemos las novedades para la nueva temporada, las más llamativas, sobre los challenge reclamados para aclarar fueras de juego y la restricción a la petición de tiempo muerto tras un icing o despeje ilegal por parte del equipo infractor.

Aparte de los cambios, se ha insistido en la vigilancia y refuerzo de otras que siguen vigentes como son el slashing o hachazo y la vigilancia de los saques neutrales.

Cambio en los challenge por fuera de juego

Así a partir de ahora, si un entrenador pierde un challenge lanzado tras un gol para reclamar su anulación por fuera de juego previo, aparte de la pérdida del tiempo de muerto que ya figuraba en la regla, su equipo recibirá una sanción de inferioridad por dos minutos por delay of game o pérdida de tiempo.

Los que se reclamen para comprobar la veracidad de un gol o si ha habido interferencia al portero en un tanto permanecerán tal como están, si se mantiene la decisión arbitral, solo supondrá la pérdida del tiempo muerto.

Sin respiro para los despejes ilegales

A partir de esta temporada, si un equipo despeja la pastilla de manera ilegal, su entrenador no podrá solicitar tiempo muerto.

La regla del icing o despeje ilegal, establece que los jugadores del equipo infractor deben permanecer en el hielo hasta la realización del saque neutral consecuencia del mismo.

Esa infracción puede surgir de un banal error en un pase o puede ser consecuencia también de la presión sufrida en la propia zona defensiva buscando escapar de ese acoso. No es raro que dado que esos jugadores no pueden ser sustituidos por líneas más frescas, el entrenador decida utilizar el tiempo muerto para dar descanso a sus jugadores y disminuir o eliminar la ventaja de frescura del equipo contrario. Esa posibilidad, queda eliminada desde ahora mismo, evitando que el equipo atacante pierda una ventaja ganada de manera legítima en el hielo.

Refuerzo en la vigilancia de los hachazos y las reglas del face off

No solo del cambio de reglas viven los comités, el paso del tiempo hace que reglas vigentes puedan relajarse o llegar incluso a una desaparición virtual en la pista de hielo.

Los riesgos innecesarios que no solo no aportan espectáculo, si no que ponen en peligro la integridad de los jugadores, son un objetivo prioritario de la liga, por eso y tras imágenes tan tremendas como la del dedo de Marc Methot tras un hachazo en su mano y otras parecidas, los rectores de la NHL van a insistir a los árbitros para que apliquen estrictamente la regla que los afecta, de manera que la permisividad que ha parecido reinar en las últimas temporadas, pase a ser un recuerdo.

También se insistirá en el respeto a las reglas que afectan a los face off, que a veces parecían derivar más en una pelea de sumo que en un lance de hockey sobre hielo, por ello se pide a los árbitros que obliguen a los jugadores a tener sus patines tras las líneas de marca en los puntos de saque que las tengan.

Por la mejora del espectáculo, ¿o no?

El cambio de los materiales, de las capacidades físicas de los jugadores, hacen que el juego evolucione constantemente, y que con ello deban hacerlo las reglas también. Siempre buscando el espectáculo y últimamente la seguridad y salud de los jugadores.

Como siempre una cosa es la teoría y otra la práctica. A veces no es solo la nueva norma en sí, si no la falta de costumbre la que parece hablar en su contra, como está sucediendo con la vigilancia de los saques neutrales, que está sacando de quicio a más de uno de los involucrados, pero será a final de temporada cuándo tocará examinar si se ha dado con la tecla.